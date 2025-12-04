Primo posto per il Liceo Scientifico e per il Liceo STEAM – Scienze Applicate del Gonzaga Campus che si conferma una realtà eccellente nel panorama delle scuole palermitane. Il rapporto Eduscopio 2025, pubblicato, infatti, dalla Fondazione Agnelli, vuole restituire, come ogni anno, una fotografia chiara della qualità delle scuole superiori italiane, valutando la capacità degli istituti di preparare gli studenti a proseguire con successo gli studi universitari o ad avviarsi nel mondo del lavoro. Ottimo anche il risultato raggiunto dal Liceo Classico del Campus, che si colloca tra i primi cinque della città.





“È significativo vedere una scuola paritaria ai vertici della classifica. Il nostro desiderio è contribuire alla qualità dell’offerta educativa come servizio alle giovani generazioni – afferma il direttore generale del Gonzaga Campus p. Vitangelo Denora -. Scuola statale e paritaria insieme: in questa terra e in questo tempo storico dobbiamo mettere in campo le nostre energie migliori, tutti e insieme.”

Questa classifica arriva infatti a Palermo in un momento in cui la città si sta chiedendo cosa può fare per i ragazzi e gli adolescenti di oggi e come accompagnare le giovani generazioni ad un futuro di speranza. In questa ricerca, il Gonzaga come scuola dei Gesuiti, propone un approccio educativo che combina rigore accademico, attenzione personalizzata, orientamento continuo e una visione della formazione come processo integrale, capace di unire sviluppo umano, culturale e sociale. Si tratta di un lavoro quotidiano di una comunità che coinvolge docenti, studenti e famiglie in un percorso condiviso, fondato sulla cura della persona e sulla crescita dei talenti.

In questi ultimi anni il Gonzaga si è impegnato in una grande operazione di rinnovamento della sua offerta formativa, grazie alle opportunità offerte dall’autonomia scolastica.





“Questo risultato ci conferma nel percorso di innovazione e progettazione avviato ed espresso nei nostri PTOF ispirato alle parole di Papa Francesco: ‘La scuola non esiste per preservarsi, ma per rispondere con coraggio alle sfide del presente e del futuro’. I progetti formativi del Campus nascono proprio dalla volontà di intercettare e affrontare le grandi sfide che attendono il mondo di domani. Anche noi abbiamo partecipato all’incontro sugli Stati Generali dell’Infanzia e dell’Adolescenza di cui sosteniamo il manifesto. La visione della nostra mission educativa è quella di potere dare risposte sempre più concrete e significative anche ai bisogni dei giovani delle periferie di Palermo”.

Il primato registrato da Eduscopio rappresenta per il Gonzaga Campus non solo un motivo di soddisfazione ma una responsabilità rinnovata: quella di continuare a offrire un’educazione che prepari i giovani a costruire con competenza, consapevolezza e coraggio il proprio futuro.

