Di “Fondi per interventi di efficientamento energetico” si è parlato questa mattina durante un webinar organizzato dall’ANCI Sicilia e dall’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica utilità, cui hanno partecipato un centinaio di sindaci, amministratori e dipendenti comunali.

Dopo i saluti istituzionali del presidente dell’Associazione dei comuni siciliani, Paolo Amenta, e dell’assessore regionale dell’Energia, Francesco Colianni, i lavori sono stati introdotti e coordinati dal segretario generale dell’Associazione, Mario Emanuele Alvano.

L’assessore Colianni dopo aver ringraziato l’ANCI Sicilia per la disponibilità e aver sottolineato l’importanza di un confronto concreto tra assessorato ed enti locali ha aggiunto: “il nostro obiettivo è quello di pubblicare bandi che si basino su un percorso comune e costruttivo finalizzato a offrire azioni e risorse economiche adeguate al territorio”.

Il presidente Amenta condividendo la posizione dell’assessore Colianni ha precisato come sia importante “che i comuni possano trovare una strada condivisa che indichi come utilizzare fino all’ultimo centesimo i fondi comunitari anche tenendo presente tappe importanti come quelle rappresentate dal Piano regionale dei rifiuti e dalla transizione energetica”.

“Dobbiamo consentire agli enti locali dell’Isola – ha concluso il presidente dell’Associazione dei comuni siciliani – di uscire fuori da una fragilità economica che impedisce all’Isola di crescere”.

Le finalità. Il webinar ha posto le basi per un’attenta analisi degli avvisi che saranno emanati e finalizzati all’erogazione di un contributo in conto capitale per l’adozione di soluzioni tecnologiche utili per ridurre i consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, nell’ambito dell’Azione 2.1.3. del P.R. FESR Sicilia 2021/2027 la cui dotazione finanziaria prevista è di quasi 30 milioni di euro.

Per gli interventi finalizzati all’eco-efficientamento e alla riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici dei comuni siciliani nell’ambito dell’Avviso Linea di intervento 04.01. del F.S.C. Sicilia 2021/2027 è, invece, prevista una dotazione finanziaria di 67,5 milioni di euro.

I contenuti degli Avvisi di imminente pubblicazione sono stati illustrati dal Dirigente generale del Dipartimento regionale dell’energia, Calogero Burgio.

Il webinar ha dato ampio spazio ad un confronto su altre misure in essere e sulla politica regionale in materia di energia.

All'incontro ha preso parte, fra gli altri, il presidente Asael, Matteo Cocchiara.









