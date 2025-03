Il prossimo live in programma al PunkFunk di Palermo non sarà un semplice concerto, ma un vero e proprio viaggio musicale, guidato Ekranoplan, il progetto solista di Emiliano Tortora, precedentemente nei Mat 101 e membro di The Hand, Atomium e DaDa Niet. Venerdì 21 marzo, alle ore 22,30, il Record Shop e Music Bar di via Napoli 10 accoglierà sonorità nate dall’incontro tra Kosmische Musik, Post-Punk ed Electronica e che sicuramente lasceranno il segno. L’ingresso è gratuito.





Spiegare in breve la musica di Ekranoplan potrebbe essere un’impresa non facile, vista la sinergia di elementi che riesce a racchiudere, ma è proprio in questa varietà di suggestioni che si trova la migliore chiave di lettura. Il progetto nasce durante il lockdown del 2020 e, grazie anche alla spinta di due remix per Martyn Walsh degli Inspiral Carpets, prodotti dalla leggendaria MFS di Mark Reeder, comincia molto presto a muovere i primi passi anche dal vivo. Nel marzo del 2023 esce il primo album, “Deutsch-Italienische Freundschaft“. Il disco è quasi un tributo alle principali ispirazioni di Emiliano, che vanno dalla Kosmische Musik tedesca degli anni Settanta al Post-Punk, passando da Madchester, Psichedelia 60s, Proto- EBM, e influenze come Kraftwerk, Battiato e La Hacienda.





Seguono una grande quantità di singoli, EP, remix e collaborazioni con artisti quali Laura Masotto, Winter Severity Index, Charlie Fuzz, Bobby Joe Long’s Friendship Party, Pocket Lint, Alan Elettronico, My Gravity Girls e Mouth Of Indifference. Insieme al lavoro in studio, il primo album porta Ekranoplan ad un’intensa attività in giro in tutta Italia, calcando palchi prestigiosi come quelli di Monk, Spazio 211, Ypsigrock, Angelo Mai in occasione della Biennale di MarteLive, Largo Venue, Parco Schuster, Museo dell’Emigrazione dell’Isola di Salina, Undead e suonando con molti artisti, tra cui Crocodiles, Giuda, Sonic Boom, Crush of Souls, Follakzoid, Bobby Joe Long’s Friendship Party ed Andy dei Bluvertigo.





Quando sta per uscire “Deutsch-Italienische Freundschaft“, comincia a prendere forma il secondo lavoro, “Seid Bereit”, un disco interamente scritto, suonato e cesellato nello studio casalingo di Emiliano. Un lavoro in cui trovano posto decine di synth analogici, sequencer, drum machine, percussioni, echi a nastro, Theremin, chitarre e pedali, arricchiti dalla presenza di elementi come percussioni acustiche, violino, doppie voci e, soprattutto da tanti ospiti. Proprio nello stesso giorno del live al PunkFunk di Palermo, ovvero venerdì 21 marzo, uscirà il nuovo singolo di Ekranoplan sulla storica etichetta tedesca !K7, un rework di un brano di Laura Masotto.

Luogo: PunkFunk Record Shop & Music Bar, Via Napoli, 10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 21/03/2025

Data Fine: 21/03/2025

Ora: 22:30

Artista: Ekranoplan

Prezzo: 0.00

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.