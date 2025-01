L’atmosfera suggestiva ed elegante, studiata nei minimi dettagli, all’interno del Castello San Marco a Santa Flavia, ha fatto da cornice alla seconda edizione di Sicily Wedding in love e se l’organizzatrice e ideatrice dell’evento, Rosanna Valenti, voleva far vivere al pubblico una favola c’è riuscita. Le aziende siciliane hanno fatto conoscere i loro prodotti e la loro professionalità e le sartorie hanno presentato le nuove collezioni 2025-2026. In passerella modelle e modelli hanno sfilato su brani intonati dalla voce potente del tenore Daniele Lo Piccolo ed è stata magia. Un successo che ha visto lavorare in squadra tanti professionisti del settore e lo spettacolo ha incantato il pubblico. Aziende specializzate nel settore del wedding hanno offerto ai futuri sposi una panoramica completa ed attuale di tutto ciò che occorre per il giorno del loro matrimonio.





“Dopo il grande lavoro di pianificazione che abbiamo fatto per realizzare questo evento – ha detto l’organizzatrice, la wedding planner Rosanna Valenti – siamo soddisfatti. Le giovani coppie si sono confrontate con gli esperti del settore e hanno ricevuto consigli sull’organizzazione del loro giorno più bello”. Criscione Catering al termine della serata ha mostrato a tutti in diretta la preparazione di una cassata siciliana che è stata offerta ai presenti con un brindisi finale, come si fa in ogni matrimonio che si rispetta.

Luogo: Castello San Marco, via San Marco, 90, SANTA FLAVIA, PALERMO, SICILIA

