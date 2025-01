Elezione degli organismi statutari della segreteria aziendale della CISL FP: costituiti la segreteria aziendale, il coordinatore aziendale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche e il coordinamento giovani del policlinico universitario Gaetano Martino di Messina, questa mattina presso l’aula magna del padiglione NI dell’azienda. “Si tratta di una momento straordinariamente importante per la Cisl Fp Messina – ha spiegato il segretario generale Giovanna Bicchieri – in primo luogo perché il policlinico rappresenta un unicum per la sua complessità determinata dal connubio tra azienda ospedaliera e comparto università, e in secondo luogo perché è la prima volta che la CISL FP di Messina si costituisce al Policlinico Universitario in maniera strutturata ed organizzata mediante l’avvio degli adempimenti statutari.”

Il congressino di ieri, 23 gennaio 2025, ha portato alla nomina di Antonino Ferrera, segretario aziendale, coadiuvato da Cristina Saccà e Davide Papale, componenti della segreteria. Il coordinatore delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche aziendale sarà Riccardo Asmetto, la coordinatrice giovani Chiara Serra, RLS Massimiliano Miceli. Riconfermato Dirigente responsabile del dipartimento Salvatore Feliciotto.

Delegati al congresso della Cisl Fp Messina che si terrà il 19 febbraio Nino Ferrera e Salvatore Feliciotto.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di blogsicilia. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento, questioni da sollevare o ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.