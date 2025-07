Il Presidente dell’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, Paolo Mozzicato, rivolge le proprie congratulazioni ai colleghi recentemente eletti in occasione delle consultazioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale dei Geologi, svoltesi in modalità telematica e concluse con lo scrutinio del 17 luglio. In particolare, l’Ordine esprime grande soddisfazione per l’elezione del dott. Giovanni Pantaleo e del dott. Filippo Cappotto, che rappresentano con competenza e autorevolezza la geologia siciliana a livello nazionale. Il dott. Pantaleo, già Presidente dell’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, accede per la prima volta al Consiglio Nazionale, segnando un importante traguardo per il territorio. Il dott. Cappotto, Vicepresidente uscente del Consiglio Nazionale, è stato riconfermato nell’incarico, a testimonianza del lavoro svolto e della fiducia accordata dagli iscritti.



Il Presidente Mozzicato, unitamente al Consiglio dell’Ordine, formula i migliori auguri di buon lavoro ai colleghi eletti e manifesta piena disponibilità a proseguire il percorso di collaborazione istituzionale già intrapreso negli anni precedenti, nel segno della continuità, dell’impegno condiviso e della valorizzazione della professione. Con riferimento all’EPAP (Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale), si comunica che, a causa del mancato raggiungimento del quorum da parte della categoria dei Chimici, le operazioni di scrutinio sono state rinviate e avranno luogo il giorno 5 settembre p.v. alle ore 16:00.



L’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia rinnova il proprio impegno a sostenere attivamente le politiche di sviluppo della professione, favorendo il dialogo con le istituzioni, la tutela del territorio e il rafforzamento della rappresentanza all’interno degli organismi nazionali.

