Visto il DPR 169/2005: Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali;

visto il regolamento sulle procedure elettorali con modalità telematica o mista telematica e in presenza per il rinnovo dei consigli territoriali degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero di Giustizia n° 12 il 30 giugno 2025;

SI COMUNICA CHE LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL’ ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI PALERMO QUADRIENNIO 2025/2029 SONO INDETTE ALLA DATA DEL 23 AGOSTO 2025 IN MODALITÀ TELEMATICA

Per effetto del DPR 8 luglio 2005, n. 169, le elezioni prevedono tre votazioni: la prima valida se avrà votato almeno la metà degli aventi diritto, la seconda valida se avrà votato almeno un quarto degli aventi diritto, la terza valida qualunque sia il numero dei votanti.

Stante il fatto che alla data di indizione delle elezioni:

– il numero degli iscritti all’Albo alla sezione A è di 630, di cui sospesi 35;

– il numero di iscritti alla sezione B è di 30, di cui sospesi 1,

– quindi gli aventi diritto al voto sono 612,

IL Regolamento di cui sopra prevede che il Consiglio sia composto da 11 membri, di cui n. 10 eletti tra gli iscritti alla Sez. A e n. 1 eletti tra gli iscritti alla Sez. B.

Il voto telematico può essere espresso da ciascun iscritto avente diritto da qualunque postazione informatica fissa o mobile collegata ad Internet, nei giorni stabiliti dal Consiglio dell’Ordine. È responsabilità del votante munirsi di dispositivi tecnicamente idonei alla connessione per procedere al voto telematico. L’eventuale carenza del dispositivo che impedisca al votante di esprimere il proprio voto non determina compromissione della procedura di elezione con modalità telematica da remoto, né implica oneri o responsabilità a carico del Consiglio dell’Ordine Territoriale.

Previa autenticazione sul sito al link: nomeOrdine.votali.it dove “nomeOrdine” è il nome dell’ordine Territoriale (quindi: palermo.votali.it), utilizzando i codici per accedere al voto elettronico inviati

esclusivamente a mezzo PEC, ogni votante può accedere al seggio telematico di pertinenza e, dopo il riscontro della titolarità del diritto di elettorato attivo attraverso i dati presenti sul SIDAF, può esprimere in modo segreto e univoco la propria preferenza elettorale.

Possono essere espressi n. 10 voti per iscritti alla sez. A e n. 1 voti per iscritti alla sez. B dell’Albo.

Si evidenzia che il nuovo regolamento sulle procedure elettorali sopra citato, con l’art. 4 integra le disposizioni utili per conformarsi e dare attuazione al principio dell’accesso alle cariche elettive dei cittadini, quale che ne sia il genere, in condizioni di eguaglianza, di cui all’articolo 51 della Costituzione. Suddetto articolo prevede:

1. Il numero massimo di preferenze esprimibili nella votazione per i candidati dello stesso genere, in presenza di candidati di entrambi i generi e indipendentemente dalla sezione di appartenenza, è così

determinato, in rapporto al numero di consiglieri da eleggere: n. 7 preferenze con n. 11 consiglieri eleggibili;

2. L’elettore può esprimere preferenze in misura non eccedente il massimo determinato ai sensi dell’art. 2, comma 1, del DPR n° 169/2005.

3. Le preferenze eccedenti il limite di cui ai commi 1 e 2 che precedono non sono ritenute valide e saranno eliminate secondo l’ordine di posizione di ciascuna preferenza a partire dall’alto della scheda.

4. Al fine di garantire la rappresentanza di entrambi i generi, se nessuno dei candidati di un genere si colloca in posizione utile per l’elezione dei componenti del consiglio, in sostituzione dell’ultimo eletto subentra il primo dei non eletti tra quelli del genere non rappresentato appartenente alla stessa sezione. In caso di parità di voti si applicano le previsioni di cui all’art. 3 comma 19 del DPR n° 169/2005.

5. L’ultimo eletto di cui al comma che precede è individuato secondo i voti di preferenza indipendentemente dalla sezione di appartenenza.

Il sistema di voto telematico è configurato in maniera tale da rispettare le disposizioni di cui al comma 1 e 2. (Esempio: su 11 consiglieri da eleggere 7 voti devono essere destinati ad 1 genere “Uomo o Donna” e 5 all’altro genere “Uomo o Donna”)

La piattaforma renderà al votante, in via esclusiva e riservata, una ricevuta attestante l’avvenuta espressione

del voto.

Le candidature redatte come da fac-simile disponibile sul sito internet https://www.agronomiforestalipalermo.it/ devono essere inviate unitamente al documento di identità a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo.odaf.palermo@conafpec.it fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione. Pertanto dovranno pervenire a partire dal 23 agosto (data di indizione delle elezioni)

entro e non oltre le ore 12 del 01 settembre 2025, pena di esclusione. Il Consiglio dell’Ordine assicura l’idonea diffusione delle candidature presso il seggio telematico ed il seggio fisico per l’intera durata delle elezioni.

Il Consiglio, in data 11 luglio 2025, ha stabilito che le la votazione AVVERRÀ IN MODALITÀ TELEMATICA sulla piattaforma VotaLi di Logica Informatica srl. come di seguito:

a) la PRIMA VOTAZIONE avrà luogo in modalità telematica nei giorni:

• Lunedì 8 settembre 2025 dalle ore 9,00 alle ore 17,00

• Martedì 9 settembre 2025 dalle ore 9,00 alle ore 17,00

Essa sarà valida se avrà votato il 50% degli aventi diritto;

b) in mancanza del raggiungimento del quorum stabilito per la validità della prima votazione la 2a VOTAZIONE, avrà luogo con modalità telematica nei giorni:

• mercoledì 10 settembre 2025 dalle ore 9,00 alle ore 17,00

• giovedì 11 settembre 2025 dalle ore 9,00 alle ore 17,00

• venerdì 12 settembre 2025 dalle ore 9,00 alle ore 17,00

• sabato 13 settembre 2025 dalle ore 9,00 alle ore 17,00

La seconda votazione risulterà valida se voteranno il 25% degli aventi diritto;

c) in ulteriore mancanza del raggiungimento del quorum stabilito per la validità della seconda votazione, la 3a VOTAZIONE, avrà luogo con modalità telematica nei giorni:

• Lunedì 15 settembre 2025 dalle ore 9,00 alle ore 17,00

• Martedì 16 settembre 2025 dalle ore 9,00 alle ore 17,00

• Mercoledì 17 settembre 2025 dalle ore 9,00 alle ore 17,00

• Giovedì 18 settembre 2025 dalle ore 9,00 alle ore 17,00

• Venerdì 19 settembre 2025 dalle ore 9,00 alle ore 17,00

La terza votazione sarà valida qualunque sia il numero dei votanti.

Sarà cura degli aventi diritti al voto verificare, tramite la consultazione del sito http://agronomiforestalipalermo.it oppure sul sito www.conaf.it il raggiungimento del quorum e l’eventualità di ricorrere alla 2a o alla 3a votazione.

