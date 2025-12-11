La UGL Chimici di Catania ha confermato il proprio seggio nelle elezioni per il rinnovo della Rsu nello stabilimento della International Paper alla zona industriale di Catania. La lista presentata dal direttivo aziendale ha ottenuto 32 voti, portando alla rielezione di Fabio Lombardo. PierLuca Saccone ha ottenuto 13 voti, sfiorando il secondo seggio.





“Ringrazio i lavoratori di International Paper per la fiducia accordata alla UGL. Il risultato conferma la qualità del lavoro svolto nel sito e l’impegno dei candidati – afferma il segretario regionale della UGL Sicilia e segretario etneo della UGL Chimici, Carmelo Giuffrida-. Continuiamo a seguire con attenzione i temi legati alla sicurezza, che restano una priorità per la nostra organizzazione”.





Il segretario provinciale della UGL Catania, Giovanni Musumeci, sottolinea: “La conferma del seggio è un segnale chiaro del radicamento della UGL Chimici nello stabilimento. Fabio Lombardo prosegue il lavoro avviato negli anni, mentre il risultato di PierLuca Saccone dimostra il valore complessivo della lista. L’attività del sindacato resta un riferimento per i lavoratori”.

