Si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle Rsu nell’azienda Maiorana costruzioni, nel grande stabilimento della Raffineria di Milazzo.



“Il risultato -spiegano il segretario della Filca Cisl e della Feneal Uil Messina -ha sancito uno straordinario successo delle due organizzazioni sindacali, Filca Cisl e Feneal Uil, che si confermano i sindacati più rappresentativi del settore delle costruzioni, in tutta l’area metropolitana di Messina e soprattutto nell’importante sito della Raffineria”

I numeri registrano 52 preferenze per la Filca Cisl e Feneal-Uil su 57 votanti pari a circa il 92% della rappresentanza, accaparrandosi 3 seggi su 3. La Filca Cisl ha conseguito 2 seggi con 33 preferenze, vengono eletti i lavoratori De Luca Salvatore e Di Flavia Antonino. La Feneal Uil si aggiudica un seggio con 19 preferenze che va al lavoratore Bellinvia Francesco. Ancora una volta continua a registrarsi il flop della Fillea Cgil, che non si aggiudica nessun seggio, avendo raccolto soltanto 5 preferenze.

“Rivolgiamo le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro ai lavoratori eletti – aggiungono i Botta e De Vardo – che hanno affermato che si tratta di un risultato eccezionale che premia la costante ed incisiva azione sindacale portata avanti con intelligenza e competenza dalle RSU elette e dai dirigenti sindacali Carmelo Pintaudi e Vincenzo Curatola , che seguono con professionalità il settore della Raffineria . L’esito elettorale, infatti, conferma la bontà dell’iniziativa politico-sindacale delle due sigle sindacali Cisl e UIL guidate da Botta e De Vardo che si caratterizzano per un forte impegno nella difesa dei diritti dei lavoratori e nel rilancio del settore, mentre i lavoratori evidentemente, con l’esito delle urne, lanciano un chiaro segnale di non condividere la linea politica-sindacale della Cgil“.

