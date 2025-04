Un buon successo per Ugl Sicilia alle elezioni per RSU negli enti IACP, Città metropolitane, Comuni, Ospedali, Asp, Scuola e CNR. Conferme e nuovi successi tracciano la strada per una rappresentanza sindacale attenta e sempre dalla parte dei lavoratori. “Un risultato ottenuto grazie all’impegno di tutte le segreterie provinciali e delle Utl”, afferma Carmelo Giuffrida, segretario regionale Ugl Sicilia.

Grande novità al CNR di Catania dove per la prima volta Ugl ottiene un suo rappresentante sindacale, Emanuele Mirabella. All’Asp di Vittoria i voti Ugl sono stati molto più del doppio rispetto alla precedente tornata elettorale, passando da 300 a 730. Ugl ha così ottenuto 10 rappresentanti sindacali nella sanità della provincia. E poi Roberto Lauria è stato il candidato più votato in assoluto al comune di Licata. Sono alcuni esempi del buon successo di Ugl Sicilia che mira a migliorare la propria rappresentatività in ogni ambito e settore. “Sedersi ai tavoli per la difesa dei diritti dei lavoratori è la nostra mission. Per farlo occorre un lavoro di squadra che parta dai piccoli centri e arrivi a Roma, alla segreteria nazionale. Tutti insieme siamo più forti”, conclude il segretario regionale Ugl Sicilia, Carmelo Giuffrida.

