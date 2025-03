“Abbiamo presentato liste di nostri candidati in tutte le istituzioni scolastiche del nostro territorio, sono 180 a Palermo e provincia, e 61 a Trapani e provincia. Un grande sforzo organizzativo che è stato supportato dalla voglia di scendere in campo in prima persona a fianco della Cisl di tanti docenti e personale scolastico”.

Ad affermarlo è il segretario generale Cisl Scuola Palermo Trapani Vito Cassata, nel giorno della scadenza della presentazione delle liste in vista del voto del 14, 15 e 16 aprile quando i lavoratori nel mondo della scuola, della Pubblica Amministrazioni e della Ricerca, saranno chiamati ad eleggere le Rsu.

“I nostri candidati dunque sono in tutte le realtà scolastiche, cosi come i componenti della commissione elettorale e gli scrutatori, e li ringraziamo già per l’impegno che hanno messo a disposizione del nostro sindacato”, aggiunge Cassata.

“Da sempre le nostre Rsu sono protagoniste sul terreno del confronto e della contrattazione, solo per il bene e la tutela dei lavoratori e per il rilancio delle nostre istituzioni scolastiche”.

Secondo la segretaria generale Cisl Palermo Trapani Federica Badami “la voglia di partecipare da parte di tantissimi candidati a fianco della nostra organizzazione, ci dimostra che siamo sulla giusta strada. La Cisl è presente in ogni momento della vita dei lavoratori e lavora sinergicamente al miglioramento delle attività didattiche e sociali delle comunità scolastiche, per il bene dei nostri ragazzi”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.