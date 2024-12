Palermo. La percentuale ottenuta in questa tornata elettorale per il rinnovo delle rsu e delle rlssa consolida e rafforza il consenso da parte dei lavoratori verso la Uiltrasporti Sicilia, i suoi delegati e l’azione sindacale da essi svolta sino ad oggi. Dati alla mano l’organizzazione sindacale si conferma, infatti, prima in tutta la Sicilia con 130 rsu eletti e 46 rlssa. “Un grande successo, un risultato eccezionale per questo sindacato – afferma la stessa segretaria Katia Di Cristina – frutto di impegno, tanta passione e lavoro di squadra serio ed efficace. La Uiltrasporti continuerà a stare accanto ai lavoratori per tutelare i loro diritti, partendo dalla sicurezza sul luogo di lavoro, ma soprattutto si impegnerà a garantire che i servizi siano sempre più efficienti per tutti i siciliani”.



