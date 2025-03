La Fim Cisl ottiene nuovamente un rappresentante all’interno dei cantieri navali di Palermo. E’ Nino Clemente che per anni era stato Rsu per la Federazione metalmeccanici e operaio al cantiere navale di Palermo, l’eletto al termine delle elezioni Rsu che si sono svolte ieri e oggi all’interno dello stabilimento. “Dopo 3 anni di assenza riconquistiamo il delegato in Fincantieri – spiega Antonio Nobile segretario regionale Fim Cisl e Responsabile presidio Fim Cisl Palermo Trapani – , che rappresenta una delle realtà produttive più importanti per Palermo e per tutto il Paese. E’ stato un grande lavoro, grazie al quale è stata conquistata la fiducia dei lavoratori e così, ricordando le tante battaglie per la tutela degli operai portate avanti da Clemente, è riuscito a conquistare il maggior numero di voti nella lista della Fim“. Per la segretaria generale Cisl Palermo Trapani Federica Badami, “la Cisl c’è in tutte le principali realtà produttive del nostro territorio perché partecipare con un dialogo continuo con le aziende e a tutela di tutti i dipendenti, è la chiave per lo sviluppo delle aziende”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.