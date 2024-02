Catania, 1 febbraio 2024 – Cresce il consenso per la FIM CISL, in STMicroelectronics, alle elezioni della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU): ottenuto un maggior numero di consensi, con 569 voti e 6 rappresentanti sindacali, con un rappresentante Rsu in più rispetto alle elezioni del 2021.



«È un risultato che premia il lavoro fatto in questi ultimi mesi dai nostri candidati e dalla Fim Cisl di Catania – afferma Piero Nicastro, segretario regionale della Fim Cisl siciliana – nonostante alcune defezioni che certo non ci hanno reso agevole il cammino. Assieme ai nostri candidati desideriamo ringraziare tutti i nostri elettori per la fiducia accordataci. Il consenso raccolto ci carica di responsabilità per continuare a fare meglio nell’interesse dei nostri iscritti e dei lavoratori di STM. Al di là dei numeri, possiamo affermare che abbiamo catalizzato il voto libero, responsabile e senza coercizione.

«Una nota positiva – continua – viene anche dall’altissima partecipazione al voto, che ha toccato l’82% dei partecipanti su un totale di 5038 aventi diritto. È un segnale importante che fa emergere che c’è tanta voglia di partecipazione e di coinvolgimento.

I nostri rappresentanti sindacali che si impegneranno per i prossimi tre anni sono: Francesco Rimi, Massimo Laviano, Nino Mammoliti, Francesco Cirnigliaro, Carlo Brugaletta e Giuseppe Avellone».

Per Maurizio Attanasio, segretario generale della Cisl di Catania, il risultato ottenuto dalla Fim è una nota importante nel percorso del difficile confronto, seppur democratico, svoltosi all’interno di un sito produttivo di fondamentale importanza per il tessuto economico-lavorativo non del solo territorio catanese. «Auguriamo buon lavoro alla compagine della Fim all’interno della Rsu di StM – aggiunge – nell’auspicio che si possa pianificare un nuovo percorso che renda più agevoli e più adeguate trattative aziendali, nell’interesse comune di sviluppo e occupazione»

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.