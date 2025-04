Palermo 17 aprile 2025 – Si sono svolte ieri e oggi le elezioni delle Rsu alla Guerrato spa, azienda che si occupa della manutenzione degli impianti idrici, elettrici e di condizionamento dentro l’Ospedale Civico di Palermo.



La Fiom si conferma primo sindacato, eleggendo Davide La Mantia, eletto anche Rls, e Maurizio Crisanti.



“Ci confermiamo primo sindacato – afferma il segretario generale Fiom Cgil Palermo e Sicilia Francesco Foti – Ringraziamo l’Rsu uscente, Giuseppe Balsano, protagonista di tante conquiste, andato in pensione un anno fa. E ringraziamo i lavoratori per la fiducia rinnovata. Continueremo sempre a stare al loro fianco per tutte le rivendicazioni, come quelle ottenute in passato per il riconoscimento dei livelli, l’ottenimento dei locali, come gli spogliatoi, di stipendi e buoni pasto retribuiti correttamente, sino a una regolare distribuzione del vestiario e dei dispositivi di sicurezza. Prossima tappa imminente è la proclamazione di 8 ore di sciopero che faremo entro aprile, per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro”.



Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.