“La Uil-fpl ringrazia tutte le lavoratrici e lavoratori per la fiducia data attraverso il consenso elettorale R.S.U. e, ancor di più, le candidate e candidati che con serietà e spirito di appartenenza, si sono impegnati in questa lunga campagna elettorale – lo dichiara in una nota il segretario regionale Uil-fpl Sicilia Totò Sampino che prosegue – esprimo grande soddisfazione per il risultato raggiunto. Basti pensare che in sanità in ben quattro province siamo il primo sindacato in assoluto con consensi stratosferici come ad esempio a Messina, Enna, Caltanissetta e Palermo. In tutte le altre province, da Agrigento a Catania, da Trapani a Ragusa passando per Siracusa, abbiamo raggiunto numeri importanti.





Anche nelle funzioni locali, in tutti gli enti dove abbiamo presentato le liste, si sono registrati ottimi risultati. Basti pensare al 53% del comune di Mazzara del Valle, al 41% al comune di Enna. Stessa cosa per tutte le ex province regionali, con percentuali che variano dal 20 al 30% di consensi.

Infine, la Uilfpl Sicilia può vantare un sonoro 53% all’Istituito dei Ciechi e del 100% di consensi sia presso IPAB Santa Lucia di Palermo sia all’ Ente Autodromo di Enna.





Ritengo che questo risultato positivo alle R.S.U. sia certamente frutto delle politiche sindacali messe in campo dai leader Nazionali Pier Paolo Bombardieri e Rita Longobardi che hanno segnato il percorso affinché non esistano lavoratori di serie B ma lavoratori che meritano rispetto in quanto prima di tutto persone. A loro – conclude Sampino – va esteso il nsotro ringraziamento”.





