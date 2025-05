Palermo 7 maggio 2025 – La Cgil Palermo a sostegno della candidatura di Francesco Cerami dell’Udu al Consiglio nazionale degli Studenti Universitari (CNSU) e di Alessandro Sanfilippo al Comitato per lo Sport universitario (CSU).

Le elezioni per il rinnovo dell’unico organo consultivo nazionale riconosciuto dal ministero dell’Università e della Ricerca si terranno il 14 e 15 maggio e anche l’Università degli Studi di Palermo, insieme agli altri atenei italiani, sarà chiamata a eleggere i propri rappresentanti.

In considerazione del rapporto stretto che da sempre esiste tra il sindacato dei lavoratori e il sindacato studentesco, basato sulla condivisione di ideali e per la difesa e tutela dei più deboli, la Cgil esprime il suo pieno appoggio e incoraggiamento alla candidatura di Francesco Cerami, 22 anni, studente di Ingegneria Meccanica, candidato della lista Unione degli Universitari (Udu). La sua candidatura è sostenuta da una coalizione ampia e trasversale composta da Udu Palermo, Intesa Universitaria, Impronta Studentesca, AISA e Futura-Aulett@9.

“Sosteniamo le candidature dell’Udu convinti che è fondamentale dare voce negli organi alle studentesse e agli studenti universitari – dichiarano il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo e la segretaria Cgil Palermo Laura Di Martino – E’ importante la partecipazione democratica e dare risposte a una generazione che vive di tagli all’istruzione e alla ricerca in un mondo del lavoro frantumato. Continueremo a stare accanto alle studentesse e agli studenti nella rivendicazione dei diritti. La campagna elettorale si svolge in contemporanea alla campagna referendaria dei 5 sì per il lavoro tutelato e sicuro e per la cittadinanza dell’8 e 9 giugno, per la quale anche gli universitari dell’Udu sono impegnati a fianco a noi. I quesiti referendari parlano ai giovani e l’azione di sinergia con il sindacato studentesco è fondamentale per spiegare l’importanza di una battaglia comune per cambiare il mondo del lavoro”.

“E’ per me un grande onore – dichiara Francesco Cerami, candidato al Cnsu nella lista dell’Udu – partecipare a questa competizione elettorale per potere rappresentare al livello nazionale le esigenze e la voce degli studenti e delle studentesse del nostro ateneo, ma non solo. Da anni ci battiamo per garantire il diritto allo studio a tutti e tutte, un diritto che spesso è garantito solo a chi parte da posizioni economiche e sociali più avvantaggiate. La nostra idea di università accessibile continuerà a guidarci anche in questa campagna elettorale”.

“Per l’Udu Palermo è un’importante responsabilità esprimere il candidato al Cnsu – dichiara Giovanna Billitteri, coordinatrice di Ateneo dell’Udu Palermo – all’interno della lista nazionale dell’Udu, insieme a tutte le forze della coalizione, scegliendo insieme questo progetto e questa candidatura. Crediamo convintamente che ci sia bisogno, soprattutto in questa fase politica dove viviamo il sottofinanziamento dell’università, che la voce degli studenti e delle studentesse dell’ateneo palermitano e di tutto il sud Italia debbano essere rappresentanti da chi ha una visione di università non elitaria, ma accessibile a tutti e tutte”.



Inoltre l’appuntamento al voto si espande alle elezioni degli organi superiori – Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Comitato Sportivo Universitario- e dei singoli Dipartimenti dell’ Ateneo di Palermo nelle medesime giornate, sulla piattaforma Eligo.

La coalizione composta da Udu Palermo, Intesa Universitaria, Impronta Studentesca, AISA, Futura-Aulett@99, esprime numerosi candidati, il candidato dell’Udu Palermo è Alessandro Sanfilippo al CSU- Comitato Sportivo Universitario.

“Per me è un onore essere il candidato dell’Udu Palermo al Csu, un organo importante all’interno del nostro Ateneo, e credo fermamente che lo sport e il benessere fisico siano fondamentali per la crescita personale e accademica di ogni studente. Per questo mi impegnerò a promuovere iniziative che incentivino la partecipazione sportiva e potenziando l’accesso alle strutture, sostenendo eventi sportivi e soprattutto per tutelando i diritti degli studenti e delle studentesse atlete”.







