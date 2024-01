“Le rette sanitarie per i soggetti fragili saranno adeguate al maggiore costo della vita. Grazie anche al nostro impegno è stato approvato in Finanziaria l’emendamento che adegua del 7 per cento le tariffe per i servizi erogati ai soggetti psico-fisici sensoriali e del 2 per cento per i Centri dialisi. L’adeguamento tariffario, a valere sui fondi del Servizio Sanitario Regionale, ha l’obiettivo di migliorare gli standard assistenziali e facilitare la frequentazione da parte dei suddetti soggetti fragili delle strutture riabilitative, delle comunità terapeutiche assistite, dei centri diurni per soggetti autistici e dei centri dialisi”.

È quanto dichiarato dal deputato regionale di FDI Marco Intravaia, sull’approvazione dell’emendamento che adegua le rette sanitarie per i soggetti fragili.

