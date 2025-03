Situazione difficile nel I Municipio di Catania sul fronte della gestione dei rifiuti. In questo senso arrivano diverse segnalazioni dai consiglieri del gruppo Mpa formato da Giuseppe Arcidiacono, Giuseppe Buglio ed Enza Falsaperla.

In particolare “una discarica a cielo aperto – dichiara la consigliera Falsaperla – si è formata in via Greco, nei pressi dell’istituto scolastico Rita Atria (ex Livio Tempesta). Una discarica in cui – spiega la consigliera Mpa – si può trovare di tutto: dai sacchetti di plastica ai mobili, fino agli scarti edili”.

La preoccupazione principale è per i bambini costretti a vivere in un “ambiente con scarse condizioni igienico-sanitarie, se è vero che dalle finestre della scuola si vedono solo montagne di rifiuti. Questo nonostante i divieti e le continue lamentele di chi, invece, si comporta nel modo giusto”.

E purtroppo, non di rado, il proliferare di discariche abusive, porta a quello che, invece, sta accadendo in via Stella Polare come segnala il consigliere Giuseppe Buglio.

“Negli ultimi giorni – spiega Buglio – la via Stella Polare di Catania è stata teatro di incendi dolosi appiccati alle discariche abusive. Questi atti palesano il malcontento dei cittadini riguardo alla saturazione delle discariche ufficiali e ai disservizi che persistono nella raccolta differenziata”.

“Già nel 2021 – prosegue il consigliere Mpa – il Comune di Catania aveva installato le telecamere di video-sorveglianza in diverse zone, tra cui proprio la via Stella Polare, per contrastare l’abbandono illegale di rifiuti. Tuttavia, nonostante questi sforzi, l’abbandono indiscriminato di rifiuti persiste, alimentando situazioni di degrado urbano e rischi per la salute pubblica”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.