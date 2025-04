Ancora un riconoscimento per l’azienda edile Emmecci srl di Gangi che ha ricevuto in Senato il premio “Legalità e profitto” promosso dal gruppo Economy. che ogni anno, nel prestigioso contesto di Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica, individua e premia le aziende che a livello nazionale si contraddistinguono per promuovere una cultura d’impresa fondata su etica, trasparenza e solidità economica.

Il premio viene annualmente assegnato soltanto a 100 aziende con fatturato inferiore ai 500 milioni di euro, analizzando alcuni dati, fra i quali i rating di legalità e per aver saputo coniugare questo valore con risultati economici di rilievo. “Una doppia eccellenza – si legge nel sito del Gruppo Economy – che dimostra come in Italia sia possibile fare impresa nel pieno rispetto delle regole e ottenere, al contempo, risultati competitivi”

Il riconoscimento ad Emmecci SRL arriva poche settimane dopo che l’azienda madonita è stata stata inserita, per il secondo anno consecutivo, nell’esclusivo elenco “Stelle del Sud” redatto ogni anno dal Sole 24 ore





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.