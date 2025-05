Palermo 29 maggio 2025 –Hanno scioperato oggi per due ore a inizio turno i lavoratori di Enel Distribuzione contro la scelta unilaterale di sfalsare i turni di lavoro del personale operativo, alternandoli tra mattina e pomeriggio. A Palermo si è svolto un presidio sotto la sede direzionale di via Marchese di Villabianca.

“Manifestiamo contro la riorganizzazione messa in campo dall’azienda. E’ una scelta dannosa, che sta penalizzando fortemente i lavoratori, costretti a turni massacranti perchè l’organico è ridotto e la realtà è che servono nuove assunzioni – dichiarano i segretari di Filctem Cgil Palermo, Flaei Cisl Palermo Trapani e Uiltec Uil Sicilia Palermo Calogero Guzzetta, Carlo Santodonato e Carlo Caruso – Chiediamo che l’azienda rifletta e riveda le sue decisioni. Riteniamo che questo genere di provvedimenti vadano presi insieme alle organizzazioni sindacali e ai lavoratori e non contro. Continueremo a protestare fino a quando l’azienda non farà un passo indietro”.

Secondo i segretari di Filctem, Flaei e Uiltec i turni pomeridiano non porteranno nessun benefico alla qualità del servizio. “E’ una scelta non proficua per l’azienda che oltre a non essere condivisa dagli operai arrecherà un danno a tutta la cittadinanza- aggiungono Guzzetta, Santodonato e Caruso – Le interruzioni di energia elettrica si verificheranno da ora in poi anche nel pomeriggio e soprattutto nella stagione invernale, quando farà buio molto presto, case e uffici saranno costretti a stare al buio per ore. Senza contare il fatto che anche le imprese avranno difficoltà a eseguire lavori pomeridiani. Al momento il vero risultato di questa scelta, incomprensibile, è lo stravolgimento della vita dei lavoratori e della loro organizzazione familiare”.

Nei giorni scorsi si sono svolte le assemblee in tutte le sedi E Distribuzione di Palermo interessate al cambio di orario e Filctem, Flaei e Uiltec hanno raccolto la netta contrarietà di tutti i lavoratori alle modifiche imposte unilateralmente da Enel.

