Si svolgerà sabato 22 aprile, nel corso del VII Congresso Regionale di Federconsumatori Sicilia, la Tavola Rotonda “Comunità Energetiche Rinnovabili in Sicilia” per discutere delle opportunità per i cittadini consumatori di associarsi nella produzione di energia rinnovabile, in particolare da fonte fotovoltaica.

Secondo Federconsumatori, infatti, le Comunità Energetiche saranno un nodo fondamentale della tanto attesa transizione energetica e, per questo, dovranno essere agevolate il più possibile dal punto di vista normativo e burocratico.

“Dovrà essere semplice per gli abitanti di un condominio, un isolato e persino un quartiere creare una associazione per produrre insieme l’energia e condividere costi e benefici – spiega il presidente di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa – e per questo abbiamo organizzato questa tavola rotonda alla quale parteciperanno sia esperti del settore che rappresentanti dell’Amministrazione Regionale e di quelle locali. Abbiamo inserito questo momento di riflessione – conclude La Rosa – all’interno di un evento importantissimo per la nostra associazione: il settimo congresso regionale”.

La tavola rotonda si svolgerà il 22 aprile a partire dalle 11:20, presso la sede regionale di Federconsumatori in via Ercole Bernabei 22. L’incontro sarà aperto al pubblico e trasmesso anche sulla pagina Facebook di Federconsumatori Sicilia. Questo l’elenco dei partecipanti:

Presiede Michele Scarlata (Federconsumatori Caltanissetta).

Intervengono

Biagio Di Pietra (ENEA Palermo)

Domenico Santacolomba (Dipartimento Energia Regione Sicilia)

Mirco Alvano (MACS Srl)

Lamonica Teodoro (Assessore Comune di Gioiosa Marea)

Paolo Amenta (Presidente ANCI Sicilia)

Francesco Cappello (già ENEA, Esperto in gestione dell’energia)

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.