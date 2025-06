Far incontrare il mondo dell’imprenditoria, delle professioni e degli istituti di credito per parlare dell’opportunità rappresentata dall’energia verde e per sostenere chi decide di investire nelle Rinnovabili, nell’ottica di una Transizione energetica che guardi ai bisogni del Pianeta offrendo al contempo un’opportunità di sviluppo per questo territorio.

E’ questo lo scopo del convegno “Energia ed Economia in evoluzione” che si terrà venerdì 20 giugno 2025 a partire dalle 9 al teatro Pirandello di Agrigento. A promuoverlo è la Banca di Credito Cooperativo Agrigentino, con il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri di Agrigento.

Ad aprire la fase dei saluti istituzionali sarà Angelo Vita, presidente Bcc Agrigentino, in rappresentanza del Cda che ha fortemente voluto l’evento, seguiranno Giovanni Francesco Tuzzolino, presidente del Polo territoriale universitario di Agrigento, il presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Agrigento Achille Furioso e lo special client manager di E-Distribuzione Giorgio Brugaletta.





L’evento affronterà il tema sotto diversi aspetti, anche grazie alla presenza di relatori di primo piano: il dirigente dell’Ente spaziale europeo Tommaso Parrinello interverrà ad esempio sul tema “Il cambiamento climatico visto dallo Spazio: osservare, comprendere, agire”, mentre la responsabile coordinamento Esg Area business di Bcc Iccrea Banca Felicita De Marco interverrà sull’impatto della transizione sostenibile sulle imprese.

Il convegno sarà un’occasione per la Bcc Agrigentino di parlare, tra l’altro, del nuovo prodotto di credito al consumo chiamato “Green family”, pensato per sostenere famiglie e cittadini nella transizione energetica domestica. Il finanziamento è destinato all’installazione di impianti fotovoltaici con accumulo e si inserisce pienamente nella missione di Bcc Agrigentino: promuovere l’accesso al credito sostenibile e supportare le comunità locali verso un futuro più verde.





A relazionare sull’infrastruttura dell’alta tensione in Sicilia, tra sfide e prospettive, sarà invece Alessandro Romeo, responsabile di progettazione per autorizzazione Ac Sicilia di Terna, mentre il coordinatore dell’Unità tecnico amministrativa e del Servizio 3 del Dipartimento regionale dell’Energia (Dre) dell’ Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana Santo Bottone interverrà per fare il punto sull’iter autorizzativo regionale per gli impianti ad energia rinnovabile.

Del ruolo del gestore dei servizi energetici Gse per la transizione energetica del Paese parlerà Luca Barberis, direttore Fonti rinnovabili della società, mentre Giuseppe Marco Tina, professore ordinario di sistemi elettrici per l’energia dell’Università di Catania parlerà dei mercati elettrici in evoluzione e del ruolo della Grid Parity di eolico e fotovoltaico e la crescita dei PPA, i Power purchase agreement (contratti per la vendita di energia direttamente tra imprese).





Di “Impianto fotovoltaico, dall’idea alla realizzazione” parlerà invece il consigliere delegato Esg Bcc Agrigentino Ivano Midulla, mentre Dario Capone, responsabile Project finance – divisione impresa di Bcc Iccrea Banca relazionerà sul ruolo di Banca Bcc Iccrea nel finanziamento delle energie rinnovabili italiane.

Le conclusioni del convegno saranno affidate al direttore generale della Bcc Agrigentino Giuseppe Parrinello prima di lasciare spazio ad un momento di intrattenimento del comico siciliano Roberto Lipari.

Seguiranno light lunch e momento di networking. L’accesso è gratuito, ma è necessaria la registrazione al link: https://bccag.esg-energy.net. Grazie al patrocinio dell’ordine degli Ingegneri saranno riconosciuti 3 cfu ai professionisti partecipanti.

