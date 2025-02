Un’esplosione di energia, tecnica e passione ha animato la palestra comunale di via Don Bosco a Gravina di Catania, dove si è svolto il “II stage di karate, kata e kumite”, evento che ha richiamato 250 atleti di ogni livello, uniti dalla voglia di migliorarsi e condividere l’amore per questa nobile disciplina. L’iniziativa, nata sotto l’egida del Centro Nazionale Sportivo Libertas Sicilia Karate, è stata voluta e organizzata dal M° Armando Viola, responsabile regionale karate Libertas Sicilia e membro della Commissione tecnica nazionale.

A conferire ulteriore prestigio all’evento, la presenza del M° Alessandro Cozzani, responsabile tecnico nazionale. Tra le personalità presenti il consigliere nazionale Libertas, Pietro Esposito, il presidente della Libertas Sicilia, Giuseppe Mangano, il consigliere regionale Libertas, Gianpiero Rubino, il delegato regionale, Biagio Sciacca con il componente del suo staff, Sebastiano Di Gregorio. Anche l’Amministrazione comunale ha voluto dare il proprio sostegno, rappresentata dall’assessore allo Sport Filippo Riela, dal consigliere comunale Mirko Marcantonio, dal responsabile dell’ufficio di Gabinetto del sindaco, Marco Rapisarda in rappresentanza del primo cittadino del comune ospitante, Massimiliano Giammusso.

Un palcoscenico aperto a tutti, dalle cinture bianche ai praticanti più esperti, dai pre-agonisti agli agonisti, in un’occasione unica per affinare la tecnica, crescere sportivamente e condividere valori come il rispetto e la disciplina. L’evento è stato reso multimediale da “All My Sports” che ha dato la possibilità di connettersi online per visionare le foto e i momenti più interessanti dello stage.

Luogo: Palestra comunale, Via Don Bosco, 45, GRAVINA DI CATANIA, CATANIA, SICILIA

