Si è svolta venerdì 4 luglio, nella suggestiva cornice del Picciolo Etna Golf Resort & Spa, la terza edizione della Energy Golf Convention, l’evento ideato da CIESSE – società siciliana specializzata in soluzioni energetiche integrate – in collaborazione con Enerklima, che ha riunito imprese, partner tecnologici e stakeholder strategici per fare il punto sulla transizione energetica in Italia.

Il tema di quest’anno, “EnergicaMente – Pensare sostenibile, agire strategico”, ha fatto da filo conduttore a un’intera mattinata di confronto e visione, in cui si sono alternate voci autorevoli provenienti dal mondo dell’efficienza energetica, della tecnologia, della finanza e dell’innovazione industriale.

Tra i protagonisti, oltre a CIESSE, hanno preso la parola i rappresentanti di aziende e partner come SolarEdge, 3SUN, Energia Europa, Vitale Associati, OCSE, Mediocredito Centrale, portando ciascuno una visione concreta e complementare su strumenti, tecnologie e modelli di investimento per affrontare il cambiamento in corso.





Focus della convention:

– Obiettivi di sostenibilità e politiche ESG

– Evoluzioni energetiche: dal controllo alla connessione intelligente

– Transizione 4.0 e 5.0

– Le opportunità e i bandi nel settore industriale, agricolo e agri-industriale

– Gli strumenti finanziari a supporto della transizione energetica





A impreziosire l’incontro, un pubblico attento e partecipe composto da addetti ai lavori, imprenditori, rappresentanti di aziende e professionisti del settore energetico.

Il successo dell’edizione 2025, con un record di presenze, conferma l’intuizione iniziale di CIESSE ed Enerklima: creare un momento di dialogo e connessione in cui visione strategica, networking e concretezza possano incontrarsi. Una direzione che punta a rafforzare la cultura energetica sul territorio e a costruire reti di collaborazione tra tecnologia e capitale umano.

La giornata si è conclusa con un lunch conviviale con vista sull’Etna e le prime prove sul green, che hanno anticipato l’appuntamento del giorno successivo, sabato 5 luglio, dedicato alla tradizionale gara di golf tra professionisti, appassionati e partner.

Una location d’eccezione, una partecipazione oltre ogni aspettativa e una visione condivisa: la Energy Golf Convention si riconferma un format vincente, capace di coniugare contenuto, relazione e territorio.

Luogo: Resort , picciolo etna golf resort , CASTIGLIONE DI SICILIA, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.