Palermo 24 ottobre 2024 – Engineering Ingegneria Informatica: si sono concluse ieri pomeriggio le elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie. Al voto, nella sede di via La Malfa della società italiana leader in software e servizi It, sono andati i 275 lavoratori dell’azienda.



La Fiom, storicamente punto di riferimento dentro l’azienda, ha eletto le tre Rsu, confermando i precedenti risultati. Eletti Alessio Roppolo (primo degli eletti), Pietro Galati e Alessia Miraglia. Tutti e tre sono anche responsabili per la sicurezza (Rls).



Contemporaneamente si sono svolte le elezioni in Engineering D. Hub, azienda con 30 dipendenti, sempre in via La Malfa. Eletti Donato Atti, Giacomo Barca e Mario Terrizzi. Donato Atti, in quando to primo degli eletti, è anche rls.



“Un’adesione al voto massiccio e un risultato importante che conferma la leadership della Fiom, unico sindacato all’interno di Engineering – dichiara il segretario generale Fiom Palermo e Sicilia Francesco Foti – E’ il frutto di un lavoro costruito con le battaglie e l’incessante attività svolta ogni giorno dalla Fiom ma soprattutto dai delegati, dalle Rsu, che sono il cuore pulsante del sindacato. Engineering opera in un settore fondamentale, in continua evoluzione, e al cui interno le nostre Rsu continueranno a svolgere con impegno il loro lavoro per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori, che in questi hanno contribuito a far crescere la leadership dell’azienda sul mercato nel campo della trasformazione digitale, della ricerca e del software”.





