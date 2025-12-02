Il percorso di costruzione e consolidamento della destinazione turistica Enjoy Barocco compie un nuovo, decisivo passo in avanti. Dopo la prima fase di ascolto e condivisione, la DMO annuncia l’avvio della fase conclusiva del percorso “Destination Building”, focalizzata ora sulla definizione partecipata del modello di gestione.

Lo scorso maggio, i cinque incontri territoriali svoltisi nei Comuni di Ispica, Modica, Ragusa, Scicli e Santa Croce Camerina nel corso dei confronti con gli operatori locali, era stato possibile analizzare punti di forza e criticità dell’offerta attuale, gettando le basi per una visione comune. Quei tavoli tecnici, oltre a illustrare le azioni già intraprese e i nuovi strumenti operativi della DMO, avevano dato vita a focus group partecipativi facilitati da Marco Platania, Direttore dell’Osservatorio Turistico, e dal Destination Manager Christian Del Bono. Il lavoro svolto aveva permesso di raccogliere dati essenziali su quattro assi strategici: l’offerta turistica, la governance, la percezione del brand e le priorità promozionali.

Capitalizzando quanto emerso da quella prima fase di indagine, il percorso evolve ora verso una dimensione operativa con l’obiettivo di definire il futuro assetto gestionale della DMO Enjoy Barocco. Si tratta di un passaggio fondamentale per garantire che il modello organizzativo sia imperniato sui principi di sostenibilità economico-finanziaria e partecipazione attiva degli stakeholder, in un contesto in cui il GAL Terra Barocca conferma il proprio ruolo strategico di incubatore di sviluppo territoriale.

Il calendario dei lavori prevede cinque appuntamenti online fissati per le giornate del 4, 10, 11 dicembre con inizio alle 18 e il 5 e l’11 alle 10.00. La partecipazione a questa fase decisionale richiede la prenotazione obbligatoria, al fine di garantire un confronto strutturato ed efficace per il futuro della destinazione. Link per prenotarsi: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWZANpz34qDm4RFR3UBLLT3AA0yLhDAo-K9dOKN1XUVf2tAg/viewform

