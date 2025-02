Dopo l’episodio del 8 febbraio scorso, quando tre cucciole di cane, tutte femmine, vennero abbandonate in via Madonna della Riposo ad Alcamo (TP), stavolta l’ignoto abbandonatore ha scelto un altro luogo: Castellammare del Golfo (TP), precisamente sulla SP2 ‘Alla Biviratura’.

Le tre cucciole di Alcamo, fortunatamente, sono state prontamente recuperate dall’associazione Un’anima mille zampe Italia, con il suo presidente nazionale Gaspare Camarda, in collaborazione con la Polizia Locale e il servizio Randagismo del Comune di Alcamo insieme ad Annalisa Carolo Volotaria OIPA Alcamo. Grazie all’intervento tempestivo, le piccole hanno trovato una dolcissima persona disposta ad allattarle, e stanno crescendo fortunatamente in buona salute. Una denuncia è stata presentata presso la Polizia Locale di Alcamo, che sta conducendo le indagini per risalire all’autore di questo ignobile gesto, grazie alle videocamere della zona, che hanno ripreso il tutto.







Purtroppo, ieri, 12 febbraio 2025, due nuovi cuccioli, una femmina e un maschio, sono stati ritrovati a Castellammare del Golfo, appartenenti alla stessa cucciolata?. Anche loro sono stati soccorsi e, come per le prime tre cucciole, è stata integrata alla denuncia per il reato di abbandono ai sensi dell’art. 727 del Codice Penale, che punisce l’abbandono di animali domestici con pene che vanno dall’arresto fino a un anno o con una multa che va da 1.000 a 10.000 euro. I cuccioli sono stati accolti in stallo, dove riceveranno le cure necessarie e vengo allattati.



Sul posto, anche in questa occasione, sono intervenuti il Presidente Nazionale Gaspare Camarda e la vicepreside nazionale dell’associazione, Anna Rosalia Amoroso.



Camarda ha dichiarato: “Sentire il loro pianto disperato, straziato dalla ricerca della loro mamma e delle loro sorelline e fratelli, squarcia il cuore. Speriamo che possano sopravvivere, e trovare una bellissima famiglia che li ama. In questi giorni ci siamo attivati tutte le associazioni di volontariato, sia di Alcamo che di Castellammare del Golfo.





Chiediamo a tutti i cittadini di aiutarci con il latte in polvere, oppure di trovare qualche buon volontario/a disposto/a ad allattare i cuccioli. Inoltre, ci chiediamo: quanti altri cuccioli dovrà abbandonare e quanti altri dovremo trovare, della stessa cucciolata? Basta, fermiamo insieme questi incivili! Denunciamo, non abbiate paura”.

L’associazione Un’anima mille zampe Italia rinnova l’appello alla cittadinanza, sollecitando un supporto concreto per la cura di questi cuccioli e invitando chiunque possa aiutare a mettersi in contatto con loro. L’abbandono di animali è un reato, e solo con l’impegno di tutti possiamo fermare questa catena di crudeltà.



