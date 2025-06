“Esprimiamo le nostre più sincere congratulazioni al prof. Enrico Foti eletto Magnifico Rettore dell’Ateneo di Catania, siamo fiduciosi che sotto la sua guida il ruolo dell’Università si possa rafforzare ancora di più nella nostra città e nell’intera provincia. In un mondo in continua evoluzione il ruolo degli atenei diventa sempre più strategico nel promuovere l’occupazione giovanile, favorire l’innovazione e la creazione di nuove competenze.





Le università non sono solo luogo di formazione di competenze e conoscenze, ma anche luogo di confronto e crescita, di sviluppo del senso della cittadinanza e dell’impegno civico. Nell’auspicare che sempre più giovani scelgano di rimanere attratti dalla qualità dell’offerta formativa e dalle opportunità di crescita che Catania, città universitaria vivace e attrattiva, può sicuramente offrire e che la nostra università possa diventare sempre più un polo attrattivo per studenti e ricercatori da tutto il paese e dall’estero, auguriamo al prof. Foti un mandato ricco di nuove opportunità per tutta la comunità Accademia e cittadina”.

Lo dichiara Pina Alberghina coordinatore Mpa Catania.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.