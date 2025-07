Una triangolare di maestri coreografi, da fare invidiare il mondo, si ritroverà a Palermo per insegnare alle future stelle della danza.

Dal 7 all’11 luglio la Ensemble Company 2.0 Asd in via Filippo Basile 3 a Palermo ha organizzato “Ensemble Summer week”, una settimana di masterclass di danza con opportunità internazionali. Saranno presenti i maestri Rosario Guerra, Giuseppe Canale e Garret Smith, che regoleranno uno stage di formazione classica e contemporanea che si rivolge a bambine e bambini, così come a ragazze e ragazzi.





I tre maestri si alterneranno con allieve e allievi, raccontando la loro storia e il loro stile e facendo applicare ai giovani aspiranti ballerini e ballerine presenti le loro tecniche.

La direzione artistica dell’appuntamento è di Marcello Carini.

