Il Commissario dell’Ente Parco Caltagirone, ha

premiato con targhe ricordo le squadre di calcio ASD Collesano, ASD

Lercara e ASD Real Caccamo che hanno vinto, quest’anno, il campionato di

terza categoria.

La consegna è avvenuta nella sede dell’Ente Parco delle Madonie, dove

erano presenti le tre delegazioni calcistiche.

Hanno ricevuto il premio per l’ASD Giovanile Collesano, il Mister

Nicchitta G. ed il Capitano Musumeci; per le altre due squadre che hanno

vinto, invece, le finali play-off della Terza Categoria, il

vicepresidente Rizzo, il calciatore Sabou ed il responsabile sportivo

Corbetta per l’ASD Lercara ed il Presidente Firrantello, il capitano

Gargiulo ed il mister Barone per l’ASD Real Caccamo.

È per me motivo di grande soddisfazione – dice – il commissario

Caltagirone, consegnare questo riconoscimento a chi si è particolarmente

distinto per meriti sportivi nel corso dell’anno. Lo sport è simbolo di

coesione, cioè dello stare insieme avendo l’opportunità di conoscersi

più a fondo, di fissare e raggiungere obiettivi attraverso l’impegno e

la costanza. Le tre squadre, infatti, sono legate da solidi rapporti

sportivi. Il Parco delle Madonie, non delimitato da confini culturali

ma, aperto a tutti, abbraccia coloro che a qualsiasi titolo

interagiscono con il territorio. Come tale è nostro desiderio metterlo a

disposizione di tutte le componenti che operano nello sport, dei

ricercatori e del pubblico in generale, perché l’eguaglianza delle

possibilità, esiste in ogni ambito ed in questo caso, non ha limiti

nell’accogliere in “sede” anche squadre che provengono da altri

territori, purché lo spirito competitivo esalti i valori umani e crei

sani rapporti educativi, nel solco della tradizione calcistica madonita.

Per questo motivo – il vice presidente Rizzo dell’AD Lercara, ha accolto

l’invito e, si è fatto promotore della creazione di una squadra

femminile.

“Sarebbe bello, – dice Rizzo – creare una squadra di calcio femminile in

rappresentanza delle Madonie con sportive provenienti da Comuni

diversi.”

Le squadre presenti, si sono messe già al lavoro per realizzare

l’ambizioso progetto sportivo.

