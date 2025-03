“Registriamo un pesante attacco nei confronti dei dipendenti del Comune di Trapani e di alcuni sindacalisti. Attacco che ha duplice veste: da un lato la politica, dall’altro sigle sindacali che pensano in questo modo di vincere le Rsu. Respingiamo con forza queste ignobili accuse e annunciamo che sosterremo i lavoratori e i sindacalisti qualora intendano intraprendere azioni legali a tutela della loro onorabilità”. Così dichiara Marco Corrao, responsabile territoriale della Cisl Fp Palermo Trapani e segretario.regionale Cisl Fp Sicilia, che aggiunge: “in questi giorni sono avvenuti due fatti molto gravi: in consiglio comunale si è mossa un’accusa pesante nei confronti di un dipendente e una sigla sindacale ha insinuato la sussistenza di profili di incompatibilità di un dirigente sindacale rispetto a ruoli all’interno dell’amministrazione comunale. Entrambe le affermazioni sono sbagliate nel metodo e nel merito e ledono la dignità delle persone. Per questo ribadiamo che sosterremo ogni azione volta a tutelare l’onorabilità di questi lavoratori”.









