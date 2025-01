Facendo seguito alla delibera di Giunta Municipale n. 113 del 19/12/2024 del Comune di Canicattini Bagni, con determina dirigenziale del Sesto Settore è stato pubblicato l’Avviso pubblico a firma del Sindaco Paolo Amenta per la presentazione dei progetti relativi al Bilancio Partecipativo 2024 per cui l’Amministrazione comunale ha impegnato la somma di 7.861,14 euro a valere per l’anno 2024.

Due, così come lo scorso anno, i progetti finanziabili da individuare nell’area tematica “Tutela e valorizzazione delle festività e tradizioni religiose”, per un ammontare massimo di 3.930,57 euro ciascuno.

Le domande e i progetti devono pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del 31-01-2025, tramite inoltro alla Pec del Comune: comune.canicattinibagni@pec.it





L’Avviso, lo Schema di domanda, la Delibera di Giunta, la Determina dirigenziale, il Regolamento, e successivamente i Progetti presentati e ammessi, sono reperibili e scaricabili dal sito web del Comune www.comune.canicattinibagni.sr.it (digitare: Bilancio Partecipativo) e disponibili, altresì, presso l’Ufficio del Sesto Settore presso Palazzo Messina Carpinteri (sede Biblioteca comunale).

Possono presentare proposte progettuali tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il 18° anno di età e residenti a Canicattini Bagni, le associazioni, gli enti pubblici e privati con sede legale nel territorio comunale.

I progetti presentati verranno sottoposti, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione, ad una valutazione di fattibilità tecnica da parte di un tavolo formato dai Responsabili di Settore competenti per materia, dal Sindaco, dagli Assessori comunali e da due Consiglieri, uno di maggioranza e uno di minoranza indicati dai rispettivi Capigruppo.





Dopo 30 giorni dalla pubblicazione, i progetti saranno illustrati e descritti dai proponenti alla cittadinanza in Assemblea pubblica per essere votati, tramite scheda voto, dai cittadini.

Nel caso in cui i due progetti dovessero ottenere lo stesso numero di voti e non possano essere realizzati congiuntamente per insufficienza di risorse economiche, si procederà a selezionare il progetto/i da realizzare, compatibilmente con le risorse a disposizione, mediante sorteggio pubblico.

Va ricordato che il Bilancio Partecipativo consiste nella definizione per ogni anno di gestione finanziaria di una proposta articolata di Bilancio per un importo complessivo pari al 2% dei trasferimenti regionali di parte corrente, e costituisce un momento di partecipazione diretta dei cittadini alla vita amministrativa della città.

Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.