Ben 61 gli iscritti che animeranno la gara in programma dall’8 al 9 marzo prossimi nell’Agrigentino e organizzata dalla Tempo srl e dall’Automobile Club Agrigento, nonché valida per il Campionato Siciliano Rally per auto moderne e storiche

Definito l’elenco iscritti del 1° Rally Monti Sicani, in scena dall’8 al 9 marzo prossimi nell’Agrigentino. Registrate ben 61 adesioni tra vetture moderne e storiche (37 le prime, 24 le seconde) alla gara valida quale appuntamento d’apertura del Campionato Siciliano Rally e organizzata dalla Tempo srl e dall’Automobile Club Agrigento, nonché promossa dal Club Auto e Moto d’Epoca Valle del Platani Classic. Tra quanti infiammeranno le sfide al vertice dell’edizione inaugurale della competizione da segnalare, indubbiamente, i cinque equipaggi in lizza nella “R5”, classe regina della specialità.

Ben quattro le Skoda Fabia Rally2 al via, tutte nei colori della RO Racing, affidate a Rosario Montalbano, “patron” della scuderia di Cianciana, in coppia con Beppe Livecchi, al figlio d’arte chiusese Giuseppe Di Giorgio, affiancato dall’esperto Gianfranco Rappa, proseguendo con il mussomelese Jerry Mingoia (il padre Biagio, pilota di lungo corso), campione regionale in carica “under 25”, navigato da Roberto Longo, per chiudere con un’altra giovane promessa, il favarese Gaspare Agrò, con Matteo Marino alle note. Una lotta tutta in “famiglia”, nella quale potrebbero inserirsi i suteresi Carmelo Mattina e Christian Carruba, su Citroen C3 Rally2 della CST Sport. Passando alla categoria “Rally4”, saranno ben otto, invece, i binomi che si confronteranno con le “pepate” Peugeot 208. Particolarmente competitivo, altresì, il Gruppo N.

Si prospetta, altrettanto, appassionante il 1° Historic Rally Monti Sicani, riservato ai modelli d’antan. Riflettori puntati su quanti potrebbero aspirare ad iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro. Tra questi, da citare il palermitano Giovanni Modica (RO Racing), detentore del titolo isolano di 3° Raggruppamento, con Gianluca Savioli sul sedile di destra, gli affiatati corleonesi Antonio Di Lorenzo e Francesco Cardella della Island Motorsport, per concludere nel “Secondo” con il “veterano” Paolo Piparo (CST Sport) con Francesco Pitruzzella, tutti su Porsche 911.

Andando al programma, la competizione entrerà nel vivo sabato 8 marzo con le consuete verifiche tecnico-sportive e lo shakedown (test per la messa a punto dei mezzi), un tratto allestito tra le SP 25 e 211; nel tardo pomeriggio, invece, lo start ufficiale con la disputa della prova speciale “Cammarata-Scalo” (4,02 km), da percorrere tre volte. La domenica previsto un menù ancor più ricco con le rimanenti sei frazioni cronometrate, ovvero, l’iconica “Cammarata-Santa Rosalia” (8,8 km), già teatro dell’omonima cronoscalata, e la “Alessandria della Rocca-San Biagio Platani” (4,29 km), entrambe da affrontare su tre passaggi ciascuna, per un percorso totale di 325,47 km (trasferimenti inclusi). Per quanto concerne la logistica, il centro commerciale La Fornace sarà il centro nevralgico, ospitando parco assistenza, riordini, premiazioni, nonché sede del palco di partenza e arrivo; direzione gara, segreteria e sala stampa, invece, saranno ubicate presso i locali del municipio di Cammarata. Per ulteriori informazioni, saranno disponibili il sito web www.tempo-sport.org e le pagine FB www.facebook.com/rallyterredipirandello e www.facebook.com/organizzazionetempo.





