Enzo Bianco ricorda Franco Battiato in occasione del suo 80° compleanno

Ciao Franco. Ovunque Tu sia, un mondo di auguri; con amicizia e con affetto. Sono 80 anni dalla Tua nascita, il 23 marzo 1945. Il mio pensiero a Te è vivo e intenso. Sei stato e sei sempre una delle Persone più care della mia vita. Da quando un Amico comune (Sebastiano Messina) ci fece incontrare. Ho amato e amo perdutamente le Tue canzoni. Con una di esse (La Cura) ho accompagnato il mio matrimonio. Oggi le sento e le “colgo” ancora più di ieri: non hanno tempo. Ma a Te, Franco, devo anche intensa gratitudine. Mi hai accompagnato a lungo nella mia Avventura di Sindaco. Hai regalato a Catania per anni la Direzione dell’Estate catanese. Con il Concerto inaugurale a Piazza Carlo Alberto (a Fera ‘o Luni), un posto bellissimo e trascurato. Hai cantato a San Nicola l’Arena. Nel Porto. Hai fatto esibire a Catania, prima volta in Italia, i Dervisci Rotanti. Hai lanciato decine di artisti. Abbiamo conversato a lungo con profondità e leggerezza. Mi hai aiutato nella Presidenza del Teatro Massimo Bellini. Hai lanciato e diretto l’idea del Festival della Mente, con studi astronomici e cultura; con i suggerimenti preziosi di Manlio Sgalambro. Hai diretto da ultimo la Tua messa Arcaica al Teatro Antico, quando già il male era entrato nel tuo corpo. Ci siamo fatte meravigliose e profonde chiacchierate anche nelle Tue case, a Catania (da cui sei andato via dopo la mia mancata rielezione) e a Milo. Non dimenticherò il nostro viaggio a Istanbul per la Tua Mostra di pittura, la visita alla residenza dei Dervisci. Non dimenticherò l’ultimo tenero, stretto, intenso a abbraccio sulla porta di Milo, dopo l’ultimo incontro. Né il saluto caro, dopo la Tua partenza, insieme con Tuo fratello. Franco, grazie dal profondo del cuore. Gli auguri più intensi, colmi di affetto. Sei sempre nel nostro cuore. Chiedo al Sindaco, come promesso, di intitolarti ufficialmente Piazza Nettuno. E di far scolpire una Statua ricordo.





