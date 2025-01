Ieri è stata una mattinata di festa per i bambini del quartiere Picanello, dalle 9 alle 13, la Befana ha fatto ingresso con scopa e calze piene di doni e dolciumi in piazza Villa Glori per rallegrare la giornata dei piccoli residenti. Un’iniziativa voluta dalle associazioni onlus “Il Mondo di Rebecca”, “L’Isola del Giglio” e “Le Aquile dell’Etna” che hanno organizzato la giornata dell’Epifania con gonfiabili, giochi e la consegna dei regali ai piccoli da parte della Befana.

La manifestazione è stata gradita da tutte famiglie presenti per il bel momento di aggregazione e di svago che si è creato. I bimbi in particolare hanno gioito per i doni ricevuti. L’evento è stato possibile grazie al patrocinio del Comune di Catania, rappresentato dal Consigliere Comunale Maurizio Mirenda.

