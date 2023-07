È uscito il 7 Luglio Canzoni di Canzoni di Città, l’album de La Dìva.

È un disco che ha già fatto parlare molto prima ancora d’uscire grazie al singolo L’Estate a Novembre che ne ha anticipato l’uscita, brano che è stato presentato in anteprima assoluta a ViVa Rai2 programma rivelazione di Fiorello, brano che tra l’altro vede il featuring di Fabrizio Bosso (uno dei più grandi trombettisti del mondo), artista presente anche nella traccia 3 Viola Glicine.

Si tratta di un disco electropop con influenze funky e disco con un sound moderno.

Le tematiche trattate all’interno del disco sono attuali come i rapporti complessi e talvolta rari fra le persone, la non accettazione di una società che è andata troppo avanti con la tecnologia ma ha fatto passi indietro in termini di umanità, la depressione raccontata attraverso metafore da cogliere, la voglia di rinascere e di superare momenti bui cercando di spingersi sempre più in alto, l’amore raccontato non con la solita retorica.

Il nome dell’album è stato ispirato dalle diverse città che sono state fonte di ispirazione per i testi e per le musiche come Roma, Milano, Catania, Napoli, Piazza Armerina.

La copertina del disco ritrae un gatto rosso che hanno fotografato Melissa e Flaviano (La Dìva) durante una visita al Colosseo, gatto che viveva dentro il famoso monumento romano e che ricordava incredibilmente il celebre Romeo degli Aristogatti [il famoso “Romeo er mejo der Colosseo” del cult Disney, ndr]. La foto simboleggia l’amore per gli animali de La Dìva e rappresenta al meglio il loro concetto di urban.

Ecco la tracklist:

1-Viva Intro

2-L’Estate a Novembre

3-Viola Glicine

4-Martini Dry

5-Vega

6-Morirò d’amore

7-Pubblicità

8-Questo mondo alle 03:00

