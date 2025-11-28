Dal 29novembre sarà disponibile in tutte le librerie “Adelheid”, il libro scritto dall’attrice e regista siciliana Marilena Piu ed edito da Etabeta. E’ un racconto di fantasia ispirato al personaggio di Heidi che una volta diventata adulta, riscrive la sua storia per rievocare persone, luoghi e accadimenti di un’infanzia già andata, ma che è impressa dentro di lei. Adelheid diventerà, poi, una grande scrittrice e girerà il mondo per raccontare a tutti i bambini di ogni razza le storie più belle. Presto, il libro diventerà un film diretto dalla stessa scrittrice.





“Ed eccomi qui, nuovamente tra voi, per rivolgermi col mio racconto, attraverso paesaggi incantati e vette innevate, non solo ai bambini nel modo che mi è più semplice e diretto possibile, ma anche agli adulti, per rallentare la corsa sfrenata che la società e l’urbanizzazione impongono, e tornare a riassaporare la semplicità, la freschezza e la libertà di ciò che era un tempo. Forse, tornando ai sentimenti più semplici che avevamo da bambini, potremo ritrovare quella felicità che avevamo nascosto nel profondo del nostro cuore, ascosto talmente bene da dimenticarcene persino. Ed è per questo che sento il bisogno di riprendere e far rivivere a grandi e piccini, un personaggio che, tutti, da bambini, abbiamo conosciuto e amato, ma quasi dimenticato per i suoi valori. Una storia senza età che parla al cuore di ognuno di noi. Un bisogno che dà voce alla bambina senza tempo che cresce, diviene adulta, conservando sempre la freschezza e l’innocenza di un cuore sempre colmo di gioia e stupore per la vita.





E lunga vita fu la sua, vissuta con gratitudine, in giro per il mondo, raccontando ai bambini di ogni razza le storie più belle. Luoghi a lei tanto cari e tanti altri sconosciuti, ma che in un modo o nell’altro le hanno fatto respirare la natura. “E si parte dal principio”… disse la signora della montagna, previvere in queste candide pagine bianche come la neve, un vissuto lungo ben oltre 140 anni e che prende forma attraverso la penna della saggezza che ancora vive nel cuore della bambina che ha conquistato intere generazioni. Una storia che ci insegna ad apprezzare le cose semplici della vita e che la vera felicità non la si trova nei beni materiali, ma nelle relazioni autentiche e attraverso le meraviglie che la natura ogni giorno ci dona. E riscrivo la mia storia “Adelheid” C’era una volta…

