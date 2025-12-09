Un viaggio interiore, tra luce e palco, tra vita privata e passione per la musica. Claudio Mastromarino pubblica “L’altra parte di me”, un manifesto di autenticità. Già online su tutte le piattaforme di streaming, il nuovo singolo racconta il coraggio di rimettersi in gioco ed è accompagnato dal videoclip disponibile al seguente link: https://youtu.be/syQD8iU8CAQ.

Dopo l’uscita di “Sopravvissuti e miracolati” e del featuring con il rapper Real Carnera in “Al di là”, il musicista originario di Genova, ma alessandrino di fatto, torna con un brano che attinge alla migliore tradizione del nostro cantautorato e la ripropone aggiornata alle sonorità contemporanee. Viene così alla luce “L’altra parte di me”, il suo nuovo coinvolgente progetto dal forte impatto emotivo.





Scritto da Claudio Mastromarino, il pezzo è stato prodotto da Umberto Ferrarazzo per “Bravagente Audio”, con la partecipazione di Marcello Borsano alla batteria e di Lorenzo Marcenaro alle tastiere. Nel testo emergono la determinazione, la voglia di riscatto e la capacità di non smarrire mai i valori più importanti: quelli umani e familiari, che hanno accompagnato e continuano ad accompagnare il cantautore in ogni passo. È il ritratto di un artista che ha scelto di mostrarsi senza filtri, portando alla luce la parte più profonda di sé. Un racconto sincero, vestito da pop ballad, dove la fragilità diventa forza e il sogno prende finalmente forma.

«In un mondo dove tutti ti vogliono diverso, è difficile essere sé stessi.» spiega Claudio Mastromarino «Io ho cercato sempre di esserlo, anche a rischio di non piacere a qualcuno. Così ho dato voce ai miei sentimenti e alle mie esperienze di vita, gridando forte: “Esisto, ci sono, e la mia musica è la mia verità”. Perché chi l’ha detto che, superati i cinquanta, i sogni finiscono? Io continuo a crederci!»





Il video del brano, per la regia del novese Francesco Rizza, è stato girato all’interno del Teatro civico di Tortona, concessione avuta grazie al location manager Andrea Barella. La cover è stata realizzata da Tiziano Spigno.

L’altra parte di me

Spotify: https://open.spotify.com/track/4ca1V6WgtlBLdhJ6wh7hiw

YouTube: https://youtu.be/syQD8iU8CAQ

Per seguire Claudio Mastromarino: Facebook / Instagram / Spotify

