È con grande emozione che la giovane cantautrice Martina annuncia l’uscita del suo nuovo inedito intitolato “Volevo dirti”, disponibile dal 22 ottobre su tutte le piattaforme digitali e in tutti gli store online.







Il brano nasce da un periodo personale difficile, quando Martina, allora diciassettenne, stava affrontando gravi problemi di salute. “Ho scritto questa canzone per ricordare a me stessa che, nonostante tutto, ce l’ho fatta”, racconta Martina. Il titolo “Volevo dirti” rappresenta un messaggio alla sua versione più giovane, quella che ha vissuto ansie, attacchi di panico e solitudine, ma che ha trovato la forza per andare avanti.





“Volevo dirti” è una canzone che vuole essere un sostegno per chiunque stia attraversando momenti delicati, un invito a trovare il coraggio di affrontare le difficoltà con un sorriso. “Siate coraggiosi e affrontate le cose sempre con il sorriso,” dice Martina, dedicando la canzone a tutti coloro che, come lei, stanno lottando.





Un ringraziamento speciale va alla sua famiglia per il costante supporto, e al suo team creativo: il maestro Riccardo Russo, Ermes Russo e Federica Lamberti, che hanno aiutato a dare vita a questo inedito così importante.





“Volevo dirti” è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali e in tutti gli store online.





Non perdete l’occasione di scoprire “Volevo dirti”, una canzone che tocca il cuore e ispira a non arrendersi mai.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.