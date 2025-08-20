Europa Verde si stringe al cordoglio di tutti i cittadini leonfortesi e del territorio per la tragedia che ha coinvolto Matteo Ciurca e la sua famiglia; quest’ultimo travolto dai fanghi del torrente Crisa in piena.

Matteo Ciurca si trovava nella sua campagna, in Contrada Noce, una zona fertile, ricca di coltivazioni, ma le cui infrastrutture versano in pessima condizioni, così come la pulizia del letto del torrente. Un territorio il nostro vittima dell’abbandono in cui versa da decenni.

“È necessario e urgente intervenire con priorità assoluta, per mettere in sicurezza il nostro territorio” – dichiara Maria Gabriella Grasso, componente della Direzione Regionale di Europa Verde – “È il momento di non girarsi dall’altro lato, la grave crisi ambientale e sociale che sta attraversando le zone interne della nostra Sicilia necessita una risposta certa e immediata da parte di tutte le istituzioni.”

Chiediamo un tavolo tecnico in prefettura per affrontare questa emergenza.





