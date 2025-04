Palermo, 23 aprile 2025 – In occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, istituita dall’Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo) per sensibilizzare e diffondere una solida cultura della prevenzione contro infortuni, malattie professionali e nuovi rischi, lunedì 28 aprile, dalle ore 9, Villa Magnisi, sede dell’Ordine dei medici di Palermo, ospiterà un incontro di approfondimento dedicato al tema del 2025: “Rivoluzionare la salute e la sicurezza sul lavoro: l’intelligenza artificiale e la digitalizzazione nel mondo del lavoro”.

Con il decreto n. 195 del 17 dicembre 2024, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha approvato per la prima volta il “Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro”. L’obiettivo è una svolta concreta nella lotta agli infortuni e alle malattie professionali, attraverso un’azione sinergica tra istituzioni, imprese, scuole e lavoratori. Il Piano prevede misure mirate e controlli coordinati, promuove formazione e sensibilizzazione, sostiene le aziende virtuose e rafforza le tutele dei lavoratori, contrastando anche il lavoro nero e il caporalato. L’approccio scelto punta a creare un ecosistema attivo e condiviso, che renda i luoghi di lavoro più sicuri per tutti.





“Si tratta di uno strumento immediatamente attivo che segna un cambio di paradigma: la sicurezza non è più un semplice obbligo normativo, ma rappresenta un valore fondante in ogni contesto, dalla vita quotidiana allo studio e al lavoro – spiega il professore Alberto Firenze, responsabile scientifico dell’iniziativa -. Sono previsti infatti interventi in diversi ambiti che vedono coinvolti, oltre al Ministero del lavoro in un ruolo di coordinamento, anche l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’Inail e, per le campagne informative, anche l’Inps”.

“In sanità c’è un evidente ritardo nell’approccio alla sicurezza e nei modelli organizzativi – sottolinea il professore – . Il 28 aprile affronteremo le criticità dell’intero sistema, promuovendo consapevolezza e formazione nella prevenzione del rischio”.





Il programma della giornata propone un’analisi multidisciplinare articolata in cinque sessioni: la prima dedicata alle sinergie tra istituzioni nella prevenzione di infortuni e malattie professionali; la seconda al ruolo della vigilanza; la terza alle nuove strategie operative per la gestione del rischio, con particolare attenzione alle categorie fragili; la quarta agli strumenti per investire in sicurezza, tra cui incentivi, rating aziendali e certificazioni.

Chiude i lavori la quinta sessione dedicata all’intelligenza artificiale alla digitalizzazione nei contesti lavorativi sempre più automatizzati e interconnessi: “L’intelligenza artificiale e le tecnologie digitali stanno modificando profondamente i processi lavorativi, introducendo nuove opportunità, ma anche rischi sconosciuti – conclude Firenze – . Oggi la sfida è non subire il cambiamento, ma guidarlo con competenza ed etica, valorizzandolo come risorsa per la salute e la sicurezza, senza comprometterne i principi fondamentali”.

