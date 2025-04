La Regione Siciliana ha destinato 180 mila euro per garantire la messa in sicurezza degli edifici danneggiati dall’esplosione avvenuta lo scorso 21 gennaio nel quartiere catanese di San Giovanni Galermo.

Il provvedimento è stato approvato dalla giunta Schifani su proposta della Protezione civile regionale. Le somme, attinte dal Fondo di riserva per le spese impreviste, permetteranno ad alcune famiglie di fare ritorno nelle proprie abitazioni.

Il provvedimento segue la dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza deliberati dal governo regionale il 14 febbraio. In quella occasione, oltre a nominare commissario delegato per i lavori l’ingegnere capo del Genio civile etneo, Gaetano Laudani, erano stati stanziati quasi 330 mila euro per affrontare i costi delle famiglie ospitate in strutture alberghiere o per le spese degli alloggi in affitto.

L’esplosione dello scorso 21 gennaio, causata da una perdita nella rete cittadina del gas, ha coinvolto le aree della città metropolitana di Catania comprese tra via Fratelli Gualandi e via Carmelo Salanitro e aveva causato 14 feriti, distrutto completamente due unità immobiliari e danneggiato diversi edifici dichiarati inabitabili e dunque completamente sgomberati.

