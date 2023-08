Il cartellone degli eventi dell’ “Estate castelterminese 2023” entra nella sua seconda settimana di programmazione. Dopo gli eventi culturali, musicali e teatrali e le kermesse di danza e moda della settimana scorsa, il programma andrà avanti con gli appuntamenti culturali di mercoledì 16 agosto – ore 19.00 piazza del Mercato – e di giovedì 17 agosto – ore 19.00, cortile Chiesa San Giuseppe – a cura del prof. Michele Rondelli e dedicati rispettivamente alle figure del sacerdote Don Emanuele Samaritano e del pedagogista Giovanni Agostino De Cosmi.

Piazza Duomo, dopo la pausa di ferragosto, tornerà ad essere protagonista venerdì 18 agosto alle 21.30 con musica e balli diretti dall’artista locale Fofò Arnone.

Il giorno successivo – sabato 19 agosto, 21.30, Piazza Duomo – sarà la volta del concorso “Casteltermini’s Got Talent”, presentato da Luca Lombardo e Gaetano Schillaci.

La settimana – ma non gli eventi dell’ “Estate castelterminese 2023” che continueranno per tutto il mese di agosto – si concluderà con il concerto dei “Teppisti dei Sogni” capitanati da Salvo Romano, uno degli storici fondatori della gruppo musicale siciliano. Esponenti di spicco del pop melodico italiano, i Teppisti chiamano a raccolta i propri appassionati nel paese del Tataratà con le loro canzoni, tra cui veri e propri classici come Piccolo fiore dove vai, L’emigrante e Bimba dagli occhi verdi.

Per gli eventi di sabato e domenica in piazza Duomo sarà possibile acquistare – presso il Tabacchi Di Liberto di Casteltermini – i tagliandi dei posti a sedere numerati, al costo popolare di € 3,00.

