In queste sere d’estate brilla sempre più luminosa la stella nascente del canto Giuseppe Di Menza, il vittoriese che a soli dieci anni sta vivendo un momento ricco di impegni e di successi.

Dopo aver conquistato il pubblico nazionale arrivando in semifinale a “The voice Kids Italia” nel 2023, Giuseppe ha calcato la scena internazionale, arrivando 2° alla XXXIII edizione del Festival Internazionale della musica Slavianski Bazaar che riunisce i migliori talenti canori da diverse parti del mondo e che si è svolto dal 9 al 15 luglio a Vicebsk, città bielorussa a nord-est della Capitale Minsk. Un evento straordinario in quanto mai nella storia del Festival (che da 32 edizioni ha aperto alla sezione ragazzi) un italiano si era classificato ottenendo questo risultato. Giuseppe ha conquistato la giuria con i brani “Show must go on” dei Queen e “Caruso” di Lucio Dalla, conquistando il secondo posto nella categoria 8 – 14 anni. Il giovane talento vittoriese ha partecipato alle selezioni per il festival con la delegazione italiana capitanata dal presidente Michele Poma e il direttore d’orchestra Rocco Palazzo.

Un risultato che riempie di orgoglio la famiglia di Giuseppe e i Maestri che hanno accompagnato Giuseppe in questa meravigliosa esperienza, Nunzio Gambini e Marilyn Morreale, che seguono la sua formazione artistica dall’età di sei anni nella loro scuola “L’arte del canto”. La sua passione per il canto è nata sin da piccolo grazie al nonno, come ha raccontato più volte Giuseppe che ha conosciuto i suoi Maestri durante la sua partecipazione a uno spettacolo teatrale i cui direttori artistici erano appunto i maestri Nunzio e Marilyn. “Ho sentito il Maestro Nunzio cantare e mi incuriosì. Iniziai ad imitarlo, il canto mi piacque a tal punto da decidere di frequentare la loro scuola e cominciai a studiare e capii che quello era il mio mondo” ha dichiarato il giovane cantante che ha partecipato a numerosi eventi importanti come il Premio Mia Martini a Sanremo Doc e il Festival di Eboli, dove ha conquistato il primo posto qualche giorno fa.

Ieri, 31 luglio, Giuseppe è stato ospite al Festival internazionale “Creatività senza Frontiere” di Abano Terme (PD), per poi spiccare nuovamente il volo verso Malta, Stati Uniti e Israele.

Luogo: VITTORIA, RAGUSA, SICILIA

