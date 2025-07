Estate 2025 densa di appuntamenti e spettacoli a Trappeto. La città balneare si prepara ad offrire a turisti e residenti tanto divertimento ed allegria. Già questo fine settimana avrà luogo il 26 luglio, ore 16.30, la “Giornata della Sicurezza in Mare”, presso la Base Nautica LNI-Porto di Trappeto, a cura della Lega Navale Trappeto-Partinico-Balestrate; domenica 27 luglio, ore 21,30, in occasione della Festa di San Pio, in piazza Falcone e Borsellino è in programma lo spettacolo di cabaret – “Manlio Dovì facce ride show”.





A seguire presso lo scalo marittimo, Giochi d’Artificio a cura della Congregazione San Pio; dal 30 al 3 agosto, in piazza Umberto, a partire dalle 21,30, la rassegna musicale “Non Solo Classica”; il 2 e 3 agosto dalle ore 17, 9^ Memorial “Peppe-Paolo-Vincenzo” presso l’Impianto Sportivo S. Militello; il 04 agosto, alle ore 21,30 in piazza Falcone e Borsellino, sarà la volta di “Sanremo in 2” – Lidia Schillaci, Matteo Becucci e Samuele Palumbo in concerto; il 06 agosto, alle 21, sempre in piazza Falcone e Borsellino, concerto “Canta ‘nca ti passa”, III edizione, “Parenti street” e “The Sisters”, a cura della Pro Loco Trappeto; il 07 agosto, ore 21,30, in piazza Falcone e Borsellino, spettacolo “Il Circo di Fellini”, a cura di Aindartes; l’08 agosto, in piazza Umberto alle 21, presentazione del libro “Trappeto tra i ricordi” di Daniele Orlando.





A seguire, spettacolo musicale di Gregorio Mangano Quintet “Venti di jazz…”; giorno 11 agosto, alle 18,30 presso Piazza Marina “U Scaru”, 1 Sagra “Coppu d’amuri”, “Coppi di pisci frittu”. A seguire, in piazza Umberto, serata folk, “Canzoni per le Egadi” del maestro Tanino Gaglio, a cura dell’associazione Cocciu D’Amuri Trappeto; il 12 agosto, ore 19,30, sfilata dei carretti siciliani, canti e balli del gruppo folkloristico “Cocciu d’Amuri”, a cura dell’associazione Cocciu D’Amuri Trappeto; il 15 agosto, Ferragosto-Festa dell’Assunta, ore 22, Live Music “Made in Italy”, piazza Falcone e Borsellino. A seguire presso lo scalo marittimo, Giochi d’Artificio a cura della Congregazione Assunta; il 15, 16 e 17 agosto “La Sagra del Limone” presso il Lungomare San Giovanni Paolo II, con degustazione di prodotti tipici locali e la partecipazione di gruppi folkloristici e carretti siciliani; il 23 agosto, alle 21,30 in piazza Umberto, “Amleto Musical”, a cura della compagnia “Sartoria Caronte” e della Pro Loco Trappeto; venerdì 12 settembre, a partire dalle 16, “Pesce D’Amare – Sagra del Pesce (piazza Assunta e via Trapani), organizzata in collaborazione con la Lega Navale Trappeto-Balestrate-Partinico e la Cooperativa pescatori di Trappeto, con esibizioni di gruppi folkloristici; domenica 28 settembre, I^ Maratonina Città di Trappeto organizzata dall’associazione Universitas Palermo.





“Abbiamo predisposto un cartellone – ha commentato il Sindaco Santo Cosentino – che possa essere apprezzato dalle varie fasce di villeggianti e residenti, con la collaborazione dell’associazionismo e delle altre istituzioni che operano sul nostro territorio. Il nostro turismo cresce e vogliamo variegare l’offerta, per diventare sempre più attrattivi. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che si sono spesi per la realizzazione di questo programma estivo”.

