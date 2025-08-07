Continua ad emozionare il pubblico, la rassegna estiva, “Etna in Scena”, promossa dall’amministrazione comunale di Zafferana Etnea. Le performance continuano ad incantare il pubblico, regalando serate indimenticabili sotto il cielo dell’Etna: “una rassegna che sta dando emozioni e grande musica”.

Straordinario, anche quest’anno, l’appuntamento enogastronomico, “Calici sotto le Stelle”, emozioni e sapori dell’Etna, in programma venerdì 8 agosto, 2025, al Parco Comunale, organizzato sempre dal Comune di Zafferana Etnea, in collaborazione con l’Associazione Pro Loco di Zafferana Etnea, che torna, a incantare i visitatori accorsi anche da altre province della Sicilia e della Calabria. Il percorso di gusto si svolgerà nel suggestivo Parco Comunale di Zafferana Etnea, dove si potranno scoprire le eccellenze enogastronomiche del territorio etneo, dalle specialità zafferanesi, ai piatti gourmet. La serata sarà dedicata al vino, con una selezione delle più prestigiose cantine etnee, presentate e consigliate da esperti sommelier.





Gli ingressi saranno suddivisi in due fasce orarie: 20:15 e 21:30.

Prevendita presso: Pro Loco Zafferana Etnea, Via Garibaldi 315; Tabacchi Bella Via Roma 270. Costo biglietto: € 22,00 – € 10,00 (ridotto Bambini 4-10 anni)

La manifestazione mira alla promozione dei prodotti tipici dell’Etna e dell’immagine del territorio, nella consapevolezza che, soltanto attraverso una mirata politica di promozione del “turismo del gusto”, si può contribuire alla valorizzazione della nostra splendida terra e delle sue laboriose risorse.





Sono oltre 50 gli appuntamenti, per due mesi di spettacoli, da luglio fino a settembre.

Ecco i prossimi appuntamenti da non perdere:

* Afterhours Manuel Agnelli – 13 agosto

* Gatto Blu – 17 agosto

* Mandrake – 18 agosto

* Nek – 19 agosto

* Francesco Renga – 24 agosto

* Settembre – 6 settembre





La programmazione si estende per tutto il mese di settembre, per un vero Cartellone Ricco di Stelle.

L’Amministrazione Comunale di Zafferana Etnea, rinnova l’invito a tutti per partecipare alla rassegna che, ancora una volta, è di grande rilievo e si propone di offrire momenti di elevata valenza artistica e culturale, contribuendo, al contempo, ad arricchire l’offerta turistica del territorio etneo.

Il calendario dettagliato di Etna in Scena 2025 è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Zafferana Etnea e sulle pagine social ufficiali.

Luogo: Teatro Falcone Borsellino, ZAFFERANA ETNEA, CATANIA, SICILIA

