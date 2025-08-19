Un vero e proprio successo di pubblico per gli spettacoli, di Etna in Scena, la rassegna estiva promossa dall’amministrazione comunale di Zafferana Etnea che, anche quest’anno, continua ad emozionare il pubblico, proveniente da tutta la Sicilia e non solo. Le performance continuano ad incantare il pubblico, regalando serate indimenticabili sotto il cielo dell’Etna: “una rassegna che sta dando emozioni e grande musica”.

Grande attesa per Nek, previsto per martedì 19 agosto e Francesco Renga domenica 24 agosto. I tour, sia per Nek che per Renga, toccheranno la Sicilia, con un unico concerto, a ZAFFERANA ETNEA (CT) al Teatro Falcone e Borsellino. I live rientrano nella nuova programmazione di spettacoli organizzati da Puntoeacapo nell’ambito sempre del cartellone di eventi estivi “Etna in Scena”, promosso dal Comune di Zafferana Etnea.

A Zafferana Etnea NEK ripercorrerà tutte le più grandi hit della sua carriera, da brani indimenticabili come “Laura non c’è”, “Fatti avanti amore”, “

Luogo: Teatro Falcone Borsellino, ZAFFERANA ETNEA, CATANIA, SICILIA

