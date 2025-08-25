A Bronte continua l’Etnamusa, Festival multidisciplinare organizzato dall’Associazione Musa e giunto alla sesta edizione.

In Contrada Difesa a Bronte, presso l’Azienda Musa, sabato 30 agosto alle ore 20.00 la scrittrice Elvira Seminara presenterà “In Sicilia con Franco Battiato”, accompagnata dai musicisti Giuseppe Rapè e Federica Faranda, che interpreteranno alcuni brani del musicista catanese (ingresso libero).

Immaginare Franco Battiato che ci guida tra le vie di Catania è come pensare a un albatros che si tuffa in un lavandino. Nessun luogo, compresa la città siciliana, sembra poter corrispondere al cantautore che gli spazi li viveva amando mangiare arancini su via Etnea o passeggiando su via Umberto con l’amico filosofo Manlio Sgalambro. Eppure Elvira Seminara affronta questa sfida vivendo i percorsi possibili come caselle della rayuela: attraversando la città con gli occhi di Franco e non con i suoi piedi. La rotta seguita in questo viaggio non muove dall’infanzia alla maturità ma nel tempo dell’anima, che ha ritmi tutti suoi, non necessariamente progressivi e finalizzati.





A seguire, domenica 31 agosto ore 20.00, una serata all’insegna della musica con il “Quartetto Concentus” che proporrà le più belle colonne sonore del cinema, da Nuovo Cinema Paradiso a Lezioni di Tango, da La Vita è bella a I pirati dei Caraibi: un tuffo nel grande schermo attraverso le melodie che hanno segnato l’immaginario collettivo, evocando ricordi e sogni.

All’interno de “La Musa per il Teatro” dal 28 agosto al 31 agosto avrà luogo la terza edizione del Festival “Per un pugno di terra”, con una residenza creativa di teatro e recitazione curata da Aldo Rapè, al termine della quale domenica 13 settembre andrà in scena lo spettacolo “Pinuccio” scritto e recitato da Rapè.





L’Etnamusa Festival è una rassegna culturale multidisciplinare che ogni anno propone un ricco programma di eventi tra musica, teatro, letteratura, cinema e arti visive. Il Festival è giunto alla sua sesta edizione e si è affermato come un appuntamento di riferimento per chi cerca esperienze culturali di qualità in un contesto naturale e autentico. Nel corso dei mesi estivi Etnamusa accoglie spettacoli dal vivo, presentazioni di libri, residenze artistiche e incontri con protagonisti del mondo culturale, con l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso la creatività e il dialogo tra linguaggi artistici diversi.

Il biglietto del singolo evento ha un costo di 20 euro, comprensivo di apericena al pistacchio. Per chi acquista 4 spettacoli il quinto è in omaggio. Durante le giornate sarà possibile, previa prenotazione, pranzare in azienda e pernottare. Un’esperienza che va oltre lo spettacolo: un’immersione totale tra cultura, gusto e paesaggio.

Per visionare il programma completo www.progettomusa.com; per info su costi e prevendite: info@etnamusafestival.it o visitare la pagina Facebook Etnamusa Festival.

