Si è svolto domenica 26 ottobre, presso il Cinema Gaudium di Palermo, il Congresso provinciale di Europa Verde Palermo, ultimo appuntamento del percorso congressuale che ha interessato tutte le province siciliane.

L’assemblea, presieduta dai coportavoce regionali Alessandra Minniti e Fabio Giambrone, e organizzata dal coordinatore della Direzione Regionale Giovanni Francesco Romeo, ha rinnovato gli organi dirigenti provinciali.

Sono stati eletti Alice Laudamo e Gabriele Giuseppe Tramontana come coportavoce provinciali di Europa Verde Palermo. “Parliamo già di domani, ieri è andato” – così dichiarano i neo coportavoce Laudamo e Tramontana – “Intendiamo costruire, ripensare Palermo e l’intero territorio che la rende Palermo. Crediamo sia possibile e necessario riportarla ad una dimensione di laboratorio aperto, di collettore di istanze, bisogni e prospettive. Una roccaforte dei diritti ambientali e civili. Urge ridare centralità ai territori, alla dimensione ecologica e umana, ricostruire senso di comunità, prendersi cura di questa comunità. E’ tempo di accorciare le distanze, ora e non più domani”.





L’esecutivo provinciale sarà composto da Fernando Ciaramitaro, Chiara Fermo, Valeria La Mantia, Simone Di Trapani, Soraja Debora Aucello, Lavinia Sposito, Antonio Belvedere, Sofia Inzarante, Vincenzo Marchello e Federico Maggio.

Designati inoltre i delegati di Palermo nel Consiglio Federale Regionale: Enrica Pipitone, Davide Borsellino, Agostino Moscato, Giuseppe Bruno, Melania Aucello, Carla Cordaro, Elena Pagano, Alessandro Anzalone e Rossella Mercurio.

L’assemblea ha visto la partecipazione di numerosi ospiti del mondo politico e sociale.

Sono intervenuti Marco Guerriero per il Partito Democratico, Federico Guzzo per Sinistra Italiana, Steni Di Piazza per il Movimento 5 Stelle, Barbara Evola per Rifondazione Comunista, Riccardo Ganazzoli per i Socialisti, Ninni Terminelli per Sinistra delle Idee e l’On. Ismaele La Vardera per Controcorrente.

Presente all’assemblea anche l’On. Leoluca Orlando, eurodeputato di Europa Verde, che ha portato il suo saluto e il sostegno al percorso di crescita del partito nel territorio palermitano.





Nel suo intervento, la coportavoce regionale Alessandra Minniti ha sottolineato come “il congresso di Palermo chiuda un percorso partecipato che ha attraversato tutta la Sicilia, rafforzando il radicamento di Europa Verde e aprendo una nuova stagione di impegno diffuso, dal basso, nei territori.”

Il coportavoce regionale Fabio Giambrone ha aggiunto: “Da oggi parte una fase nuova, fatta di presenza, ascolto e costruzione di una rete ecologista capace di incidere davvero sulle scelte locali e regionali.”

“Questo congresso è il frutto di un lavoro collettivo serio, condiviso e organizzato.” – sottolinea il coordinatore della Direzione Regionale Giovanni Francesco Romeo – “Palermo rappresenta un punto di forza per Europa Verde in Sicilia: una comunità viva che continuerà a crescere e a proporre soluzioni concrete per la giustizia sociale e ambientale e che intende diventare un punto di riferimento per la costruzione di politiche incisive e dal basso.”

Con il congresso di Palermo si chiude la fase congressuale provinciale e si apre una nuova fase di consolidamento e azione politica per l’intera rete ecologista siciliana.

